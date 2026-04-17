El WTI cae cerca de 9%

Donald Trump informó sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, lo que fue confirmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Seyed Abbas Araghchi indicó que la apertura del Estrecho de Ormuz en medio del actual alto el fuego es posible tras haberse alcanzado un acuerdo de cese al fuego entre Israel e Irán.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán señaló que, gracias al alto el fuego en Líbano y en línea con acuerdos previos, el Estrecho de Ormuz está siendo abierto. Cabe destacar que esta apertura está, por ahora, establecida hasta el martes, cuando expira el primer alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. No obstante, el tono de los cambios recientes sugiere que el conflicto ya ha superado su punto máximo.

El crudo WTI cae cerca de un 9% hoy (la variación del Brent es mayor, aunque esto se debe al lanzamiento de un nuevo contrato de futuros). El WTI retrocede desde niveles cercanos a los 90 dólares hasta situarse por debajo de los 82 dólares por barril. Cabe destacar que actualmente se está testeando el retroceso del 61,8% de toda la subida de este año.

Debe subrayarse que abrir el Estrecho de Ormuz es una cosa, pero reanudar las exportaciones es otra. Aún existe una gran incertidumbre, principalmente relacionada con la capacidad de aumentar los flujos en el corto plazo. Si los datos sobre el número de buques resultan decepcionantes, no se puede descartar un retorno a las subidas de precios. Sin embargo, si el petróleo comienza a fluir ampliamente a través del Estrecho de Ormuz, el precio del WTI podría caer hacia el rango de 75–80 dólares por barril a comienzos de la próxima semana. Por el contrario, una decepción en torno a las negociaciones podría llevar nuevamente los precios hacia los 90 dólares por barril.