El yen bajo presión electoral 🇯🇵📉

El AUD/JPY retoma su movimiento alcista a dos d铆as de las elecciones parlamentarias en Jap贸n. La reciente correcci贸n concluy贸 con un rebote en la media m贸vil exponencial de 10 d铆as (EMA10; l铆nea amarilla), impulsando el tipo de cambio nuevamente por encima de 96,80 (+0,6聽%). El yen se mantiene como una de las divisas m谩s d茅biles de la sesi贸n, en un contexto de cautela previa a los comicios del domingo. La debilidad reciente refleja que los inversores consideran seriamente la posibilidad de que el primer ministro Shigeru Ishiba pierda su mayor铆a parlamentaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por otro lado, el mercado parece ya haberse acostumbrado a la posibilidad de inestabilidad pol铆tica y a los riesgos asociados con una pol铆tica fiscal excesivamente expansiva. Esta percepci贸n se ve reflejada, entre otras cosas, en la correcci贸n de los rendimientos de los bonos japoneses a largo plazo observada esta semana: Bonos a 10 a帽os: bajan de 1,59聽% (martes) a 1,555聽%

Bonos a 30 a帽os: caen de 3,181 % a 3,118 % Fuente: xStation5

