El yen cae, se desploma a mínimo de cuarenta años frente al dólar

El yen japonés atraviesa uno de sus peores momentos en la historia moderna, con el dólar cotizando por encima de los 163 yenes, su nivel más débil desde diciembre de 1986, y para dimensionarlo basta recordar que la última vez que el yen estuvo tan barato Japón vivía el auge de su burbuja económica y ni siquiera existía el internet comercial. En lo que va del año, la divisa nipona acumula una depreciación superior al 13%.

La brecha de tasas sigue presionando al yen

La explicación está en las tasas de interés, porque mientras la Reserva Federal (Fed) mantiene su tasa de referencia entre 3.50% y 3.75%, el Banco de Japón apenas la subió al 1%, y aunque ese 1% es su nivel más alto en 31 años, la brecha sigue siendo enorme, de hasta 275 puntos base. Ese diferencial alimenta el famoso carry trade, donde los inversionistas piden prestado en yenes baratos para invertir en dólares que rinden más, y esa venta constante de yenes es la que hunde la moneda. Japón no se ha quedado de brazos cruzados, pues entre finales de abril y finales de mayo su Ministerio de Finanzas gastó un récord de 11.73 billones de yenes defendiendo la cotización, y aun así el mercado siguió empujando el USD/JPY hacia arriba.

El yen podría seguir cayendo porque el motor estructural sigue intacto, el mercado no espera una nueva subida de tasas del Banco de Japón hasta el último trimestre de 2026, y mientras la Fed no recorte, el diferencial se mantiene, a lo que se suma que el repunte reciente del petróleo presiona a los bancos centrales occidentales a mantenerse restrictivos, ampliando todavía más la divergencia con Japón. Pero también hay razones para pensar en un freno, empezando por la intervención, ya que la ministra de Finanzas Satsuki Katayama ya advirtió acciones decisivas, y el precedente de 2024 muestra que Tokio puede provocar caídas de 400 a 500 pips en cuestión de horas cuando entra al mercado. A eso se agrega la propia economía americana, porque el último informe de empleo en Estados Unidos salió mucho más débil de lo previsto y los inversores ya están reduciendo sus expectativas de nuevas subidas de tasas este año, y si la Fed empieza a girar, el diferencial se cierra y el yen encuentra piso.

Análisis técnico del USD/JPY

Pasando al gráfico diario, el par acaba de tocar la zona psicológica de los 164 yenes por dólar, un nivel que además coincide con el 100% de la expansión de Fibonacci del último impulso importante en temporalidad diaria, lo que la convierte en la resistencia clave a vigilar. Un rompimiento de esta zona, aunque parezca lejano, nos proyectaría hacia los 169.376, que corresponde al 161.8% de la misma expansión y coincide con la parte superior del canal alcista que el precio viene respetando desde los mínimos de 2025. Ahora bien, hay que ser honestos con lo que muestra el gráfico, porque ese escenario puede ser complejo de concretarse, el RSI ya opera en zona de sobrecompra por encima de 70 y empezamos a observar ciertas divergencias en el indicador, una señal de que el impulso alcista podría estar perdiendo fuerza. Hacia abajo, la zona de soporte está claramente marcada en los 160 yenes por dólar, nivel que antes funcionó como resistencia y que ahora coincide con el 61.8% de la expansión.



Fuente: xStation5 ​​​​​​​

En resumen, la tendencia sigue siendo bajista para el yen y la estructura del canal se mantiene alcista para el USD/JPY, pero estamos en la zona donde el riesgo de un rebote violento es más alto de todo el ciclo, con sobrecompra, divergencias y la amenaza latente de intervención sobre la mesa.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.