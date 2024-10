El yen japonés se debilita frente al dólar, acercándose a mínimos de agosto

Fortalecimiento del dólar : La postura de la Reserva Federal de continuar priorizando el control de la inflación ha sostenido el valor del dólar, ya que se espera que no haya más recortes importantes en las tasas de interés. Esta perspectiva ha impulsado al billete verde frente a varias monedas globales, incluido el yen.

Debilidad del yuan chino : El yen también siguió los pasos del yuan, que se debilitó después de que el anuncio de estímulo fiscal de China durante el fin de semana no logró convencer a los inversores. La falta de claridad sobre el tamaño y alcance del paquete fiscal chino generó incertidumbre en los mercados asiáticos, afectando al yen japonés.

Condiciones económicas en Japón: A nivel interno, los comentarios recientes del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, señalaron que las condiciones económicas actuales podrían no justificar aumentos adicionales en las tasas de interés, lo que también afectó la confianza en la moneda local. No obstante, otros altos funcionarios suavizaron estas declaraciones. El secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, aclaró que Ishiba no hizo ninguna solicitud específica al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, lo que refleja un panorama económico y político incierto en Japón.