El yen japonés toca mínimos recientes tras la subasta de bonos y declaraciones del BoJ

Yen japonés: la segunda divisa más débil del G10

El yen japonés es hoy la segunda divisa más débil del G10 (solo después de la libra), con una caída de alrededor del 0,9% frente al dólar. La debilidad proviene tanto del repunte general del USD como de los recientes comentarios de un miembro del Banco de Japón, que redujeron las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tipos en Japón.Reacción en el mercado de bonos japonés

También se observa una reacción clara en el mercado de bonos, donde los títulos a 10 años de Japón registraron la mayor demanda desde 2023.

Análisis técnico del USD/JPY

El USD/JPY rompió al alza la media exponencial de 30 días, poniendo fin a una serie de sesiones de baja volatilidad.

El par se detuvo en el límite superior de la consolidación actual (nivel de retroceso de 100% de Fibonacci), y podría producirse una corrección si el informe ISM resulta peor de lo esperado, en particular el subíndice de empleo.

Fuente: xStation5

Factores que dan forma al USD/JPY hoy

Banco de Japón

El gobernador Ryozo Himino subrayó que el BoJ continuará subiendo los tipos de interés a medida que:

Mejore la actividad económica , y

La inflación se acerque gradualmente al objetivo del 2%.

No especificó en qué reunión podría debatirse un alza, pero destacó que la ausencia de una desaceleración clara en respuesta a los aranceles debería respaldar el endurecimiento monetario.

Ante la falta de comentarios claramente agresivos, el mercado redujo sus expectativas de una subida de 25 pb en 2025 del 70% al 63%.

Subasta de bonos a 10 años

La última subasta de bonos a 10 años del gobierno japonés mostró la mayor demanda desde octubre de 2023, lo que empujó los rendimientos desde máximos locales hasta 1,60% (-2 pb).

Relaciones comerciales Japón – EE.UU.

El principal negociador comercial japonés, Ryosei Akazawa, canceló su viaje a Washington en medio de fricciones por los aranceles al arroz y al automóvil, recalcando que la agricultura no formaba parte del acuerdo comercial de julio.

Japón, no obstante:

Cumplirá con las solicitudes de importación de arroz de EE. UU. dentro de su cuota libre de aranceles ,

Pero no reducirá los aranceles sobre otros productos agrícolas ,

Mientras presiona a EE. UU. para cumplir con sus compromisos sobre la reducción de aranceles automotrices, a cambio de la prometida iniciativa de inversión de 550.000 millones de USD.