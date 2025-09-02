Leer más

El yen japonés toca mínimos recientes tras la subasta de bonos y declaraciones del BoJ

10:20 2 de septiembre de 2025

Yen japonés: la segunda divisa más débil del G10

Varias notas de 1000 yenes japones

El yen japonés es hoy la segunda divisa más débil del G10 (solo después de la libra), con una caída de alrededor del 0,9% frente al dólar. La debilidad proviene tanto del repunte general del USD como de los recientes comentarios de un miembro del Banco de Japón, que redujeron las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tipos en Japón.Reacción en el mercado de bonos japonés

También se observa una reacción clara en el mercado de bonos, donde los títulos a 10 años de Japón registraron la mayor demanda desde 2023.

Análisis técnico del USD/JPY

El USD/JPY rompió al alza la media exponencial de 30 días, poniendo fin a una serie de sesiones de baja volatilidad.

El par se detuvo en el límite superior de la consolidación actual (nivel de retroceso de 100% de Fibonacci), y podría producirse una corrección si el informe ISM resulta peor de lo esperado, en particular el subíndice de empleo.

Grafico de precios del dolar contra el yen japones
 

Fuente: xStation5

Factores que dan forma al USD/JPY hoy

Banco de Japón

El gobernador Ryozo Himino subrayó que el BoJ continuará subiendo los tipos de interés a medida que:

  • Mejore la actividad económica, y

  • La inflación se acerque gradualmente al objetivo del 2%.

No especificó en qué reunión podría debatirse un alza, pero destacó que la ausencia de una desaceleración clara en respuesta a los aranceles debería respaldar el endurecimiento monetario.

Ante la falta de comentarios claramente agresivos, el mercado redujo sus expectativas de una subida de 25 pb en 2025 del 70% al 63%.

Subasta de bonos a 10 años

La última subasta de bonos a 10 años del gobierno japonés mostró la mayor demanda desde octubre de 2023, lo que empujó los rendimientos desde máximos locales hasta 1,60% (-2 pb).

Relaciones comerciales Japón – EE.UU.

El principal negociador comercial japonés, Ryosei Akazawa, canceló su viaje a Washington en medio de fricciones por los aranceles al arroz y al automóvil, recalcando que la agricultura no formaba parte del acuerdo comercial de julio.

Japón, no obstante:

  • Cumplirá con las solicitudes de importación de arroz de EE. UU. dentro de su cuota libre de aranceles,

  • Pero no reducirá los aranceles sobre otros productos agrícolas,

  • Mientras presiona a EE. UU. para cumplir con sus compromisos sobre la reducción de aranceles automotrices, a cambio de la prometida iniciativa de inversión de 550.000 millones de USD.

Grafico del movimiento de los bonos de eeuu y de japon
 

Los rendimientos a 10 años retrocedieron desde sus picos recientes tras los comentarios neutrales del gobernador del BoJ, lo que impulsó la demanda en la subasta de hoy.

Fuente: XTB Research

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

