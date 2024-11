El yen se fortaleció después de los datos de inflación de Japón, con el par USD/JPY cayendo casi un 1% y bajando de 156 a 150 hoy desde mediados de noviembre. La inflación del IPC de la región de Tokio subió un 2,6% interanual; superando las previsiones del 2,2% después del 1,8% anterior; el IPC básico en Tokio subió un 2,2%, frente a las previsiones del 2% y el 1,8% anterior. Los precios de los alimentos frescos, excluyendo la energía, aumentaron un 1,9% interanual, en línea con las previsiones. La tasa de desempleo se situó en el 2,5%, frente al 2,4% anterior Situación en los mercados asiáticos Otros datos de Japón fueron más débiles, pero eso no detiene al yen japonés. La producción industrial de Japón aumentó un 1,6% interanual, por debajo del 2% previsto. Sobre una base mensual, aumentó un 3% frente al 4% previsto y al 1,6% anterior. El Ministerio de Economía estima que caerá un -2,2% intermensual en noviembre y un -0,5% intermensual en diciembre Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las ventas minoristas de Japón en octubre aumentaron un 1,6% interanual, y se prevé que aumenten un 2% después del 0,5% de septiembre. El crecimiento intermensual indicó un 0,1% frente al 0,4% previsto. La confianza del consumidor japonés se situó en 36,4, frente a las 36,5 expectativas y el 36,2 anterior. Los inicios de construcción de viviendas cayeron un -2,9% interanual frente al -2% previsto y el -0,6% de descenso anterior. El ministerio indicó que el estado invertirá 100.000 millones de yenes adicionales en el sector de semiconductores y nuevas tecnologías La sesión asiática está en un estado de ánimo mixto hoy; el Hang Seng de China borró casi todas los avances de la parte media de la sesión y se negocia por debajo del tablero; en camino de cerrar un segundo mes consecutivo a la baja. China ha indicado que está ampliando las exenciones arancelarias sobre algunos productos estadounidenses hasta el 28 de febrero de 2024. Otras noticias de la mañana Los índices europeos subieron ayer, a pesar del sentimiento mixto en Asia, mientras que las operaciones en acciones y bonos en Wall Street no tuvieron lugar debido al feriado de Acción de Gracias. La sesión de hoy en Asia se llevó a cabo en un estado de ánimo bajista; el KOSPI pierde más del 2% y el Nikkei retrocede un 0,4% después de la publicación de una serie de datos macro. La atención de hoy estará en los datos de Europa: inflación preliminar del IPC de la eurozona, ventas minoristas y datos del mercado laboral alemán, así como lecturas de la economía suiza y el PIB canadiense. El eurodólar se negocia un 0,2% más alto, con el contrato del índice del dólar USDIDX bajando más del 0,3%. Las cotizaciones de las materias primas se suspendieron ayer, y hoy las materias primas energéticas, el petróleo y el gas, tuvieron ligeros avances. El primer ministro japonés, Ishiba, indicó que el país necesita un crecimiento salarial por encima de la inflación. El par USD/JPY está cayendo un 1% hoy, y desde el 15 de noviembre el par ha retrocedido de 156 a 150 hoy El crédito al sector privado de Australia aumentó un 0,6% intermensual frente al 0,5% previsto y el 0,5% anterior. ANZ prevé dos recortes de 25 puntos básicos por parte del RBNZ, frente a los tres recortes esperados anteriormente. Se espera que el ciclo de flexibilización comience en mayo, cuando anteriormente se había fijado en febrero El ministro de defensa de Rusia hará otro viaje a Corea del Norte, según fuentes del Financial Times. El ejército del Líbano ha indicado que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego varias veces

