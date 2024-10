¿Qué son los índices bursátiles?

Los índices bursátiles son unos indicadores financieros que permiten analizar cuál es la situación económica de un país, industria o conjunto de valores. En este artículo, te contamos qué son, cómo funcionan y cuáles son los principales índices mundiales.

En España, está el Ibex-35. En Alemania, el DAX, mientras que en Francia es el CAC 40 quien lleva la batuta. Fuera de las fronteras europeas, el Nikkei se posiciona como el gran protagonista del mercado japonés, mientras que en Estados Unidos encontramos grandes nombres de referencia como el Dow Jones, el Nasdaq 100, el S&P 500 o el Russell 2000. Los índices bursátiles son uno de los indicadores financieros más destacados del mundo de la inversión por su capacidad para mostrar el estado tanto de una economía como de un conjunto de empresas. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Y cuáles son los más importantes a nivel mundial? ¿Qué es un índice bursátil? Los índices bursátiles son indicadores financieros que monitorizan el comportamiento de un conjunto de activos que cotizan en Bolsa y que sirven como termómetro para conocer el estado de un sector, industria o economía. Estos índices tienen sus orígenes en el siglo XIX, cuando Charles Dow, fundador de Wall Street Journal, y el periodista Edward Jones dieron forma al que se considera como el primer índice de la historia: el Dow Jones, un indicador financiero que mide el comportamiento de las mayores empresas de Estados Unidos y que hoy en día está considerado como uno de los selectivos más importantes del mundo. Los índices bursátiles están compuestos por diferentes valores que se seleccionan en función de unos criterios específicos que varían según cada indicador. En el caso del Ibex 35, por ejemplo, uno de los indicadores básicos que las empresas deben cumplir es tener la nacionalidad española, mientras que en el caso del S&P 500 es vital que las compañías formen parte de la bolsa estadounidense. Estos índices se miden en puntos, los cuales se establecen en función del precio de los títulos que los conforman, y su valor puede calcularse de tres formas distintas: Por precios ponderados : el valor se calcula a raíz de la media ponderada de los precios de los títulos de las empresas que conforman el índice, las cuales tienen el mismo peso independientemente de su tamaño o capitalización. Es la fórmula que emplea el Dow Jones.

: el valor se calcula a raíz de la media ponderada de los precios de los títulos de las empresas que conforman el índice, las cuales tienen el mismo peso independientemente de su tamaño o capitalización. Es la fórmula que emplea el Dow Jones. Por capitalización ponderada : es el método de cálculo más habitual. Esta fórmula se basa en la capitalización bursátil de cada título, lo que implica que el peso de las empresas dentro del índice dependerá de su tamaño en el mercado. El S&P 500 y el Nasdaq 100 emplean esta alternativa.

: es el método de cálculo más habitual. Esta fórmula se basa en la capitalización bursátil de cada título, lo que implica que el peso de las empresas dentro del índice dependerá de su tamaño en el mercado. El S&P 500 y el Nasdaq 100 emplean esta alternativa. Igual a ponderación: es la fórmula menos popular, y calcula el valor en función de la rentabilidad media de los títulos de las empresas que conforman el índice, sin tener en cuenta su capitalización o los precios de sus títulos. En este caso, cada valor del índice tiene la misma ponderación, es decir, todas las empresas tienen el mismo peso. El índice FT 30 es uno de los que emplean esta fórmula. ¿Para qué sirven los índices? Los índices bursátiles son uno de los indicadores financieros más destacados del mundo de la inversión, ya que permiten analizar cuál es la situación económica de un país, industria o conjunto de valores. Estos indicadores ayudan a medir la rentabilidad, riesgo y sentimiento de los mercados, por lo que pueden ser de gran ayuda a la hora de definir nuestras estrategias de inversión. Más allá de su valor como termómetro financiero, los índices bursátiles también pueden emplearse como base para construir distintos productos financieros, como los ETF (fondos cotizados), un tipo de activo capaz de replicar el comportamiento de un índice bursátil y que puede ser de gran utilidad de cara a crear una cartera diversificada, especialmente para aquellos inversores menos tolerantes al riesgo. El CIND.UK, que monitoriza el Dow Jones, el NQSE.DE, que se basa en el Nasdaq, o el SXR8.DE, que sigue al S&P 500, son algunos de los ETF que pueden emplearse para invertir en índices bursátiles. ¿Qué aspectos pueden afectar al valor de los índices? Al igual que ocurre con los instrumentos financieros, el valor de los índices también puede verse afectado por distintos factores, entre los que destacan: Los resultados de las empresas : los resultados financieros que publican periódicamente las empresas puede afectar al precio de sus acciones, provocando, a su vez, que los índices puedan experimentar caídas o subidas.

: los resultados financieros que publican periódicamente las empresas puede afectar al precio de sus acciones, provocando, a su vez, que los índices puedan experimentar caídas o subidas. Los cambios de las empresas : al igual que ocurre con los datos financieros, los movimientos de las compañías, como una expansión geográfica, un cambio en la directiva o una posible compra o fusión, también pueden impactar en el comportamiento del índice en el que estén incluidas.

: al igual que ocurre con los datos financieros, los movimientos de las compañías, como una expansión geográfica, un cambio en la directiva o una posible compra o fusión, también pueden impactar en el comportamiento del índice en el que estén incluidas. Los eventos y noticias económicas : las noticias económicas, la publicación de determinados informes o incluso las reuniones de los principales bancos centrales pueden hacer que los índices bursátiles reaccionen tanto al alza como a la baja.

: las noticias económicas, la publicación de determinados informes o incluso las reuniones de los principales bancos centrales pueden hacer que los índices bursátiles reaccionen tanto al alza como a la baja. Cambios en la composición: los índices no son estáticos, sino que van cambiando y actualizándose para seguir ofreciendo una panorámica clara de la situación del mercado, incorporando nuevas empresas y excluyendo a aquellas que ya no cumplen con sus criterios. Este tipo de cambios, por tanto, pueden afectar a su valor. ¿Qué tipos de índices bursátiles existen? Dentro del mercado se pueden encontrar distintos tipos de índices bursátiles, los cuales se suelen dividir según tres parámetros: la geografía, el sector y el tipo de activo. Si atendemos al ámbito geográfico, podemos identificar tres tipos de índices: Nacionales : son aquellos que siguen a las empresas y activos de un único país.

: son aquellos que siguen a las empresas y activos de un único país. Internacionales : son aquellos que incluyen activos de empresas de distintos países.

: son aquellos que incluyen activos de empresas de distintos países. Globales: son aquellos que incluyen activos de empresas de todo el ámbito geográfico. Si clasificamos los índices bursátiles por sectores, encontramos dos tipos: Sectoriales : son aquellos que se centran en las empresas de una misma industria.

: son aquellos que se centran en las empresas de una misma industria. Intersectoriales: son aquellos que incluyen empresas de distintas industrias. Finalmente, si se atiende al tipo de activo que monitorizan, podemos distinguir entre tres tipos de índices: Renta variable : son aquellos que se centran en los activos de renta variable, es decir, en acciones.

: son aquellos que se centran en los activos de renta variable, es decir, en acciones. Renta fija : son aquellos que se enfocan en instrumentos de renta fija, como los bonos.

: son aquellos que se enfocan en instrumentos de renta fija, como los bonos. Materias primas: son aquellos que siguen los valores de materias primas como el oro, la plata o el petróleo. ¿Cuáles son los principales índices mundiales? Actualmente, cada país desarrollado cuenta con su propio índice de referencia, con sus características y empresas propias. Índices bursátiles americanos Los índices bursátiles americanos y, en particular, aquellos que se encuentran en Estados Unidos, son unos de los más seguidos en todo el mundo. Entre los más destacados, se encuentran: Dow Jones : índice estadounidense en el que se incluyen las 30 empresas cotizadas más importantes de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

: índice estadounidense en el que se incluyen las 30 empresas cotizadas más importantes de la Bolsa de Nueva York (NYSE). S&P 500 : índice estadounidense compuesto por las 500 empresas cotizadas de mayor capitalización de Estados Unidos.

: índice estadounidense compuesto por las 500 empresas cotizadas de mayor capitalización de Estados Unidos. Nasdaq 100 : índice estadounidense que mide el rendimiento de las 100 empresas más relevantes de la industria tecnológica.

: índice estadounidense que mide el rendimiento de las 100 empresas más relevantes de la industria tecnológica. Russell 2000 : índice estadounidense compuesto por las 2.000 empresas de menor capitalización del Russell 3000, en el que se engloban cerca del 95% de los valores del mercado bursátil de Estados Unidos.

: índice estadounidense compuesto por las 2.000 empresas de menor capitalización del Russell 3000, en el que se engloban cerca del 95% de los valores del mercado bursátil de Estados Unidos. S&P/TSX 60: es un índice bursátil canadiense, en el que cotizan las 60 empresas cotizadas más importantes de la bolsa de Toronto. Índices bursátiles europeos Dentro de Europa, se pueden distinguir una amplia cantidad de índices bursátiles, siendo algunos de los más importantes los siguientes: Ibex-35 : índice de referencia de España, en el que se incluyen a las 35 empresas de mayor capitalización bursátil del país.

: índice de referencia de España, en el que se incluyen a las 35 empresas de mayor capitalización bursátil del país. Dax : índice de referencia de Alemania, mide el comportamiento de las 40 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort.

: índice de referencia de Alemania, mide el comportamiento de las 40 mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. CAC 40 : índice referencia de Francia, está compuesto por las 40 mayores empresas cotizadas de la Bolsa de París.

: índice referencia de Francia, está compuesto por las 40 mayores empresas cotizadas de la Bolsa de París. FTSE 100 : índice de referencia de Reino Unido, está compuesto por las 100 empresas con mayor capitalización de la Bolsa de Londres.

: índice de referencia de Reino Unido, está compuesto por las 100 empresas con mayor capitalización de la Bolsa de Londres. Euro Stoxx 50: se trata de un índice que representa a las 50 mayores empresas por capitalización bursátil de toda la eurozona. Índices bursátiles asiáticos Dentro de Asia, los índices bursátiles más destacados son los que se encuentran en Japón, China, Hong Kong e India, que recientemente ha aumentado su popularidad en el mundo de la inversión: Nikkei 225 : es el índice de referencia de Japón, está compuesto por las 225 empresas cotizadas más grandes de la Bolsa de Tokio.

: es el índice de referencia de Japón, está compuesto por las 225 empresas cotizadas más grandes de la Bolsa de Tokio. Shanghái Composite : es el índice bursátil de referencia de China, está compuesto por todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái.

: es el índice bursátil de referencia de China, está compuesto por todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái. Hang Seng Index : es el principal índice bursátil de Hong Kong, está formado por las 42 compañías cotizadas de la Bolsa de la región.

: es el principal índice bursátil de Hong Kong, está formado por las 42 compañías cotizadas de la Bolsa de la región. NIFTY 50: índice bursátil de referencia de India, está compuesto por las 50 mayores empresas que cotizan en la Bolsa del país. ¿Cómo invertir en índices bursátiles? A la hora de invertir en índices bursátiles, es importante que los inversores conozcan no solo las características del índice en el que les gustaría operar, sino también sus objetivos de inversión y su nivel de tolerancia al riesgo. Como ocurre con otros instrumentos, la inversión en índices puede verse afectada por los movimientos del mercado, lo que implica que los beneficios no están garantizados. Por eso, es importante que los inversores tengan claros cuáles son sus objetivos y los riesgos que están dispuestos a asumir. De cara a invertir en índices bursátiles, se pueden recurrir a varias opciones, de entre las que destacan dos tipos de instrumentos: las acciones y los ETF. Acciones : una forma de invertir en índices bursátiles es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que los conforman. En el caso del Ibex 35, por ejemplo, los usuarios podrían invertir en acciones como las de BBVA, Santander o Puig.

: una forma de invertir en índices bursátiles es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que los conforman. En el caso del Ibex 35, por ejemplo, los usuarios podrían invertir en acciones como las de BBVA, Santander o Puig. ETF: una forma de ganar exposición a la totalidad de un índice bursátil es invirtiendo en ETFs que repliquen su comportamiento. De este modo, los inversores podrán invertir de manera indirecta, reduciendo tanto el riesgo como, por otro lado, los posibles beneficios. Invertir en índices con XTB En XTB disponemos de varios instrumentos con los que nuestros usuarios podrán invertir en índices tanto de forma directa como indirecta. Dentro de nuestra oferta de más de 3.000 acciones, contamos con títulos de empresas que cotizan en Bolsa y que forman parte de alguno de los índices mundiales más destacados, como Nvidia (NVDA.US), Microsoft (MSFT.US), Apple (AAPL.US), Mapfre (MAP.ES) o Acciona (ANA.ES). Entre nuestros 450 ETF, contamos con varios títulos que replican el comportamiento de índices bursátiles, como el SXR8.DE, que monitoriza el S&P 500, el NQSE.DE, que sigue al Nasdaq 100, el R2US.UK, que replica el Russell 2000, el EUN2.DE, que sigue al Eurostoxx, o el LYXIB.ES, que monitoriza al Ibex 35. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

