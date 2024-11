Elecciones en Estados Unidos: últimas encuestas y perspectivas del mercado

Examinemos las encuestas recientes y las condiciones actuales del mercado. Carrera reñida, las casas de apuestas favorecen a Trump La situación sigue siendo similar a las últimas semanas, con la mayoría de las encuestas mostrando una carrera muy reñida. En comparación con las elecciones anteriores, la contienda presidencial actual parece notablemente reñida. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las encuestas de Real Clear Politics indican una batalla muy reñida. Desde mediados de octubre, el apoyo a Harris ha estado disminuyendo mientras que el de Trump ha estado aumentando, aunque la diferencia se mantiene dentro del margen de error. Fuente: Bloomberg Finance LP Los datos de Polymarket muestran una brecha significativa entre Trump y Harris, y los usuarios predicen más del 60 % de posibilidades de una victoria de Trump. Fuente: Bloomberg Finance LP PredictIt's high-frequency data also points to a close contest between Trump and Harris. Source: Bloomberg Finance LP Condiciones del mercado El par EUR-USD se está negociando en niveles muy altos, con una recuperación que se prolonga durante varios días a pesar de los altos rendimientos estadounidenses. Si bien Trump es teóricamente mejor para el dólar, el EUR-USD parece estar retrocediendo de este escenario. Sin embargo, desde la perspectiva de fines de septiembre, el EUR-USD sigue bastante bajo. Wall Street parece optimista, rebotando después de las caídas posteriores al NFP del viernes. Las acciones de Trump Media y Tesla están subiendo, posiblemente vinculadas a la alta probabilidad de victoria de Trump. Históricamente, el S&P 500 subió después de las elecciones de Trump y Biden en 2016 y 2020, respectivamente (aunque esta última coincidió con la recuperación de Covid). La volatilidad del mercado del oro es mínima. Si el oro no supera los $2,755 por onza, puede desarrollarse una formación de cabeza y hombros. En elecciones anteriores, el oro retrocedió durante las siguientes 20-30 sesiones debido al riesgo y la realización de beneficios. Actualmente, el oro ha subido más del 30% anual, un fenómeno que no se había visto desde finales de los años 70 y principios de los 80. La incertidumbre en el mercado prevalece Las predicciones contradictorias de las encuestas y las casas de apuestas están alimentando la incertidumbre en el mercado. Una victoria de Harris podría potencialmente desencadenar más volatilidad. El mercado de opciones USD-JPY, normalmente el par más líquido en la noche de las elecciones, indica una volatilidad potencial mayor que durante las elecciones de 2016 y 2020. . Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Resultados de la noche de las elecciones: ¿un juego de espera? La votación termina en diferentes momentos en los estados, y los estados clave cierran a la 1:00, 1:30, 2:00, 3:00 y 4:00 a. m. (CET) Las encuestas a la salida de las urnas y los resultados parciales estarán disponibles después de estos horarios. Sin embargo, algunos estados, como Pensilvania, solo pueden comenzar a contar los votos (incluidos los votos por correo) después del cierre de las urnas. En caso de márgenes estrechos en las encuestas a la salida de las urnas, determinar los resultados en estados individuales la noche de las elecciones puede ser un desafío. Recordemos que en 2020, estados como Georgia y Pensilvania vieron carreras muy reñidas entre Biden y Trump. El resultado puede volver a decidirse por solo unos pocos miles de votantes estadounidenses. Horario de cierre de los centros de votación en EE. UU. Fuente: Green Papers, XTB Los resultados de estados cruciales como Georgia, Michigan y, especialmente, Pensilvania pueden no estar disponibles la noche de las elecciones. Fuente: The Washington Post



