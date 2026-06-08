Elecciones en Perú: Fujimori aventaja a Sánchez por menos de 0,1 puntos mientras Perú espera resultado final

Al mediodía del lunes (GMT-4), ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez habían emitido declaraciones públicas. Los dos candidatos permanecen en sus domicilios, en silencio, mientras la ONPE avanza lentamente con el escrutinio. Con el 93.39% de las mesas contadas, Fujimori lleva apenas 16.000 votos de ventaja, una diferencia de menos de una décima porcentual que puede moverse en cualquier dirección con los votos del exterior todavía pendientes de cómputo.

El estado del conteo

El escrutinio oficial muestra a Fujimori con 50.044% frente al 49.956% de Sánchez al 93.39% de las actas procesadas, la distancia es menor que el margen de error de cualquier estimación. Los dos sondeos rápidos realizados la noche del domingo apuntan en sentido contrario al conteo oficial: Ipsos proyecta a Sánchez con 50.3% frente al 49.7% de Fujimori, y Datum le otorga 50.14% frente a 49.86%, ambos dentro de sus respectivos márgenes de error. Ipsos tiene un historial perfecto prediciendo resultados electorales en Perú en este siglo, aunque ambas estimaciones dejan el resultado abierto.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Fuente: Le Monde Diplomatique.

Las primeras actas del exterior comenzaron a computarse con 12 mesas de Argentina, donde Fujimori obtuvo el 56.9% de los votos. El voto peruano en el extranjero ha sido históricamente favorable a Fujimori, y en la segunda vuelta de 2021 fue la diferencia que redujo la ventaja final de Pedro Castillo de más de 150.000 votos en el territorio nacional a apenas 44.000 en el resultado definitivo. Todavía no hay datos oficiales sobre los niveles de participación en las mesas del exterior que permitan estimar cuántos votos se sumarán desde afuera. Las actas impugnadas, que rondan el 1.7% del total con más de la mitad del conteo procesado, son otro factor que impide declarar un ganador. El resultado oficial completo no se espera hasta mediados de julio.

La geografía del voto

Fuente: CNN Español.

La estructura del escrutinio sigue el mismo patrón de 2021, los primeros votos en procesarse provienen de los centros urbanos, donde la logística facilita el conteo, y donde Fujimori tiene su base más fuerte. El sondeo a boca de urna de Ipsos del domingo indicó que Fujimori obtuvo el 66.1% del voto en Lima, donde reside cerca de un tercio del padrón electoral, mientras Sánchez se impuso con el 56.1% en el resto del país y el 67.8% del voto rural. Las zonas remotas, que son las últimas en enviar sus actas, muchas veces por vías fluviales o terrestres en regiones de difícil acceso, favorecen al candidato izquierdista.

El paralelo con 2021 es estrecho y preocupa a los operadores de Fujimori por razones obvias. En aquella segunda vuelta, ella lideraba al 80% con el 51.2% y todavía encabezaba al 90% con el 50.4%, fue exactamente al 92% del escrutinio cuando Castillo la superó, una línea que ya fue cruzada en el conteo actual sin que Sánchez haya conseguido el traspaso. Si el avance de las actas rurales no alcanza para revertir la diferencia antes de que entren los votos del extranjero, la ventaja de Fujimori podría consolidarse en el tramo final. Los analistas de Ipsos, cuya metodología pesa los resultados por ubicación geográfica y densidad demográfica, siguen proyectando una victoria ajustada de Sánchez, lo que indica que el volumen de votos rurales pendientes podría ser suficiente para cambiar el signo.

Lo que cada resultado implica para los mercados

Los bonos peruanos cedieron levemente el lunes, con el bono a 2036 cayendo 0.2 centavos a 100.3 centavos por dólar. El viernes, cuando los mercados empezaron a descontar una carrera extremadamente ajustada, el bono a diez años registró su peor sesión desde marzo.

El escenario Fujimori es el que los mercados internacionales leerían con menos incertidumbre. La candidata de Fuerza Popular ha prometido proteger la independencia del Banco Central, mantener la constitución de 1993 como marco del modelo económico y atraer inversión privada. Su partido, Fuerza Popular, tendrá la bancada más grande de ambas cámaras del Congreso, lo suficiente para bloquear cualquier intento de destitución, un mecanismo que se ha usado con frecuencia en el sistema político peruano.

El escenario Sánchez genera más interrogantes, aunque los analistas los acotan, el mercado pone que la falta de mayorías legislativas del candidato izquierdista podrían limitar estructuralmente su capacidad de reformas profundas. Sánchez, consciente de eso, moderó su discurso antes de la segunda vuelta, se comprometió a respetar la estabilidad macroeconómica, los tratados de libre comercio y los contratos vigentes, y anunció que reconfirmaría a Julio Velarde como presidente del Banco Central. JPMorgan mantiene market weight en los bonos peruanos con implicancias que describe como asimétricas pero contenidas bajo cualquier resultado. Barclays es más cauteloso y advirtió que un mandato débil, casi inevitable con un margen de victoria tan estrecho, podría traducirse en inestabilidad política persistente y costos fiscales no menores.

El MSCI Peru, proxy para la bolsa peruana, cae cerca de -1.6% durante la sesión. Fuente: xStation5.