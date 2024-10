Electrolux desploma un 16% debido pérdidas netas, contracción de márgenes y continua debilidad en EE. UU. 📉

Las acciones de la empresa sueca de electrodomésticos Electrolux (ELUXB.SE) cayeron hoy casi un 16% después de que la empresa informara una pérdida neta de 235 millones de coronas suecas para el tercer trimestre de 2024 frente a un beneficio de 123 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2023. Lo que es aún más difícil para Electrolux es que el margen operativo se contrajo del 1,8% al 1% en un entorno de tasas de interés todavía altos. Las ventas de 33.300 millones de coronas suecas estuvieron casi en línea con el resultado del año pasado de 33.400 millones de coronas suecas; el crecimiento orgánico se vio compensado por pérdidas por tipo de cambio. Sin embargo, los resultados del EBIT se contrajeron un 42% a 349 millones de coronas. Los analistas de Citi Research señalaron una caída de más del 25% en el beneficio operativo como potencialmente la sorpresa más negativa.

Los ingresos del negocio norteamericano se sintieron un 0,3% interanual frente al aumento esperado del 0,2%; presionando los precios de Electrolux. Sorprendentemente, se produjo un crecimiento mejor de lo esperado en Europa y América Latina, y lo que vale la pena destacar es que el crecimiento orgánico fue del 6,2% interanual contra el 4,1% esperado. El CEO Samuelson comentó que 'aunque las condiciones del mercado siguieron siendo difíciles en Europa y América del Norte, continuamos avanzando en nuestras iniciativas de reducción de costos. El ingreso operativo, excluyendo elementos no recurrentes, mejoró a 717 millones de coronas suecas en el trimestre, con un flujo de caja operativo de 1.100 millones de coronas suecas y una sólida posición de liquidez'. Samuelson se retirará a partir del 1 de enero de 2025 y será reemplazado por Yannick Fierling. Los márgenes en el mercado europeo fueron del 4,2% frente a casi el 2,1% esperado, pero los márgenes de América Latina fueron del 6,5%, por debajo de las estimaciones del 7,2%. El flujo de caja fue de 1.050 millones de coronas suecas frente a los aproximadamente 500 millones de coronas suecas proyectados por Citi. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Electrolux rebajó su perspectiva sobre "factores externos" a neutral, citando los costos de las materias primas (que anteriormente impulsaron sus márgenes). El CAPEX para 2024 se revisó a la baja a 5.000 millones de coronas suecas frente a los 5-6.000 millones esperados anteriormente. Además, la empresa no espera que la fortaleza del mercado europeo persista, a pesar de las tasas de interés más bajas; ve a Europa debilitada y a América del Norte como neutral.

La empresa espera presión tanto en los volúmenes como en los precios. Citi Research comentó que: "Vemos rebajas de consenso de dos dígitos para 2024; veríamos expectativas para 2025 bajo presión también". El aumento de los precios del mineral de hierro y del acero, así como de la energía, son los riesgos. Electrolux (gráfico D1) Fuente: xStation5

