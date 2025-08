Los índices europeos arrancan la semana con optimismo: Infineon sube e BP sorprende con su BPA

Los índices europeos repuntan con fuerza este lunes tras una oleada de buenos resultados corporativos y señales de recuperación en sectores clave. El DAX alemán (DE40) lidera las ganancias con un +0,6 %, seguido por Viena (AUT20 +0,5 %), Milán (ITA40 +0,3 %), Zúrich (SUI20 +0,3 %), Varsovia (W20 +0,2 %), París (FRA40 +0,15 %) y Londres (UK100 +0,1 %). El rubro de energía e industrial destaca especialmente, con la industria francesa creciendo un 3,5 % mensual gracias a avances en coque, refinación, transporte, electricidad y gas. La tecnología también brilla: Infineon lidera las ganancias en Frankfurt. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en los sectores del Eurostoxx 600. Fuente: Bloomberg Finance LP Rendimiento de las empresas que cotizan en el DAX. Fuente: Bloomberg Finance LP Panorama técnico del DAX Tras la caída por aranceles, el índice DAX intenta volver al rango de consolidación de julio. Los futuros ya han recuperado las EMAs de 10 y 30 periodos, sugiriendo un impulso técnico positivo. El RSI está neutral, dejando espacio para más alzas. Un cierre por sobre la EMA100 podría disparar continuaciones alcistas, mientras que un retroceso reforzaría la resistencia en la zona baja del canal lateral. Fuente: xStation5 Noticias corporativas clave en Europa Infineon (+4,5 %) La acción sube tras mejorar la estimación del impacto arancelario para el Q4 y elevar su pronóstico de márgenes anuales. Ahora espera un margen de segmento en el rango alto y un margen bruto superior al 40 %. A pesar de ingresos planos, el crecimiento vinculado a IA y su resiliencia ante tensiones comerciales fortalecen sus perspectivas. Se espera ventas anuales por €14.600 millones. BP (+2,6 %) Supera las expectativas de EPS en Q2 con 90 peniques (vs. 66 peniques estimados) e ingresos de USD 47.700 millones (vs. USD 40.400 millones estimados). La compañía sumó cinco nuevos proyectos operativos y logró ventas por USD 3.000 millones. El dividendo sube 4 % y lanza un nuevo programa de recompra de USD 750 millones. El CEO destaca mayor eficiencia, recortes de costos y revisión de cartera. Adecco (−3,6 %) Los ingresos del Q2 fueron de €5.800 millones (+0,4 % interanual), con una ganancia neta de €58 millones (+8 %). Sin embargo, el margen EBITA ajustado cayó 60 pb, a 2,5 %. El CEO Denis Machuel destacó el desempeño robusto en EE. UU. y Francia, disciplina de costos e innovación IA como apoyo al crecimiento futuro. DHL Group (−0,6 %) La utilidad neta Q2 subió un 9,6 % a €815 millones y el EPS avanzó 14,3 % a €0,72. El EBIT creció 5,7 % hasta €1.430 millones, pese a una caída de ingresos del 3,9 %. La fuerte ejecución local y control de costos compensaron una menor demanda global, y la empresa reafirmó su guía para 2025. Diageo (+2 %) Tras reafirmar su crecimiento en ventas y incrementar su meta de ahorro a USD 625 millones (a pesar de un impacto arancelario de USD 200 mi), las acciones suben. La demanda de la generación Z, disciplina en precios y estrategias de marketing respaldan el rendimiento. El interino CEO Nik Jhangiani lidera la transición tras la partida del anterior líder; se espera un nombramiento permanente antes de octubre. Eutelsat (+6,3 %) Se dispara tras reportar ingresos anuales por €1.230 millones, con un crecimiento del 84 % en servicios de internet satelital LEO, impulsado por la fuerte demanda en Ucrania y Taiwán. A pesar de una pérdida por €1.100 millones en activos GEO, el optimismo se mantiene frente a una reestructuración y expansión a mercados empresariales y gubernamentales. Smith & Nephew (+16 %) La acción se dispara después de que su utilidad operativa del primer semestre aumentó 31 % a USD 429 millones, superando expectativas. La empresa anunció un programa de recompra de USD 500 millones mientras enfrenta presión del accionista principal, Cevian Capital. El CEO Deepak Nath destaca avances en ortopedia y mejoras operativas dentro de su plan de recuperación. _______

