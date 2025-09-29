Electronic Arts pasa a manos privadas en un acuerdo récord de 55.000 millones de dólares

Electronic Arts (EA), uno de los mayores desarrolladores de videojuegos del mundo y responsable de sagas como Battlefield, The Sims y EA Sports FC, será adquirida por un consorcio de inversionistas en una operación valorada en 55.000 millones de dólares. La transacción no solo representa el mayor take-private en la historia de la industria del entretenimiento interactivo, sino también la compra apalancada más grande jamás registrada en cualquier sector.

El grupo comprador está integrado por el fondo de inversión tecnológico Silver Lake, el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita y Affinity Partners, la gestora fundada por Jared Kushner. Según los términos del acuerdo, los accionistas de EA recibirán 210 dólares en efectivo por cada acción, lo que supone una prima del 25% respecto al precio previo a la filtración de las conversaciones.

Un momento estratégico para EA

La decisión de sacar a la compañía de la bolsa llega en una etapa de transición para la industria de los videojuegos, que enfrenta una desaceleración del crecimiento tras el boom de la pandemia, ajustes de plantillas y una fuerte competencia de modelos free-to-play. En ese contexto, los inversionistas apuestan por el valor de los títulos consolidados que generan ingresos recurrentes, como Madden NFL o EA Sports FC, y por el potencial de lanzamientos emblemáticos, destacando el inminente Battlefield 6, que ya ha despertado gran expectativa en la comunidad gamer.

Detalles del financiamiento

El acuerdo se estructurará con 36.000 millones de dólares en capital propio aportados por los tres socios y 20.000 millones de deuda sindicada por JPMorgan, de los cuales 18.000 millones se desembolsarán al cierre. Además, el PIF convertirá su participación actual de 9,9% en un compromiso de largo plazo dentro de la compañía.

Tras la operación, EA mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por su CEO Andrew Wilson, quien ha duplicado ingresos y quintuplicado la capitalización bursátil durante su gestión.

Una apuesta por la inteligencia artificial

Más allá del tamaño de la operación, la apuesta de los nuevos dueños es clara: aprovechar la inteligencia artificial como palanca para reducir costos y acelerar el desarrollo de juegos. Se espera que la IA tenga un rol creciente en la creación de entornos, personajes y pruebas de calidad, lo que permitiría a EA optimizar márgenes y enfrentar con ventaja el enorme endeudamiento asociado al acuerdo.

Los inversionistas también destacan el potencial de integrar experiencias físicas y digitales, abriendo espacio para nuevas formas de interacción con los jugadores.

Impacto en la industria

El movimiento confirma la tendencia de consolidación en el sector tras la compra de Activision Blizzard por Microsoft en 2023. Para Arabia Saudita, el acuerdo refuerza su estrategia de diversificación económica a través del PIF, que ya ha invertido en compañías como Nintendo, Take-Two y Scopely. Para EA, la salida de la bolsa elimina la presión de los reportes trimestrales y le otorga margen para planificar a largo plazo sin las exigencias inmediatas de Wall Street.

Un cambio histórico para Electronic Arts

Con este acuerdo, la mayor apuesta financiera en la historia de los videojuegos, los nuevos socios buscan transformar a Electronic Arts en un actor aún más dominante, combinando sus franquicias icónicas con herramientas tecnológicas de vanguardia para ampliar audiencias y fidelizar a nuevas generaciones de jugadores.

