Eli Lilly sube un 7% tras ganancias impulsadas por medicamento contra la obesidad

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly (LLY.US), reconocida principalmente por su tratamiento para la diabetes Mounjaro, presentó resultados sólidos correspondientes al 4T 2025, superando ampliamente las expectativas del mercado. La acción sube más de 7% en premercado, previo a la apertura americana, y apunta a retomar niveles cercanos a máximos históricos durante la sesión.

BPA ajustado : USD 7,54 vs. USD 6,73 esperado

Ingresos : USD 19.290 millones vs. USD 18.010 millones esperado ( +43% interanual )

Ingresos Mounjaro : USD 7.410 millones vs. USD 6.750 millones esperado

Ingresos Zepbound: USD 4.260 millones vs. USD 3.800 millones esperado

¿Qué mostraron los resultados? Lilly se está distanciando de Novo.

La compañía no solo superó las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios, sino que también publicó unas previsiones para 2026 que parecen una señal: "La demanda sigue a la vuelta de la esquina, y seguimos aprovechando la ola". Lilly se está posicionando en el centro de uno de los mayores cambios en la industria farmacéutica en décadas: el auge de los fármacos GLP-1 para la obesidad y la diabetes.

Este mercado empieza a perfilarse como una nueva categoría de consumo, no solo como una partida más en una tabla de ingresos. En EE. UU., los ingresos aumentaron a 12.900 millones de dólares , lo que la compañía atribuyó a un aumento del 50% en el volumen , impulsado principalmente por Mounjaro y Zepbound.

, lo que la compañía atribuyó a un aumento del , impulsado principalmente por Mounjaro y Zepbound. Dos productos transmiten esa misma idea: Mounjaro (diabetes) y Zepbound (obesidad). Los ingresos globales de Mounjaro aumentaron un 110% interanual, y en EE.UU. aumentaron un 57% interanual (hasta los 4100 millones de dólares). Mientras tanto, las ventas de Zepbound en EE.UU. totalizaron 4200 millones de dólares, con un aumento interanual del 122% en las ventas totales.

Las previsiones de la compañía son claras:

Ingresos en 2026: 80,000-83,000 millones de dólares (el mercado esperaba unos 77,600 millones de dólares)

BPA ajustado para 2026: 33.50-35.00 dólares (el mercado esperaba unos 33,200 millones de dólares)

En el fondo, hay un problema que los inversores no ignoran: el precio de los medicamentos en EE.UU. se está convirtiendo cada vez más en un "problema político". Y cuando algo se convierte en un problema político, tarde o temprano alguien intenta regularlo, recortarlo o, al menos, limitarlo. Sin embargo, el mensaje de Lilly es claro: incluso si la presión sobre los precios aumenta, la demanda y la escala del mercado pueden actuar como amortiguadores.

Unos días antes, el director ejecutivo de Lilly, Dave Ricks, señaló algo que el mercado podría no estar plenamente descontado aún: la posible expansión de la cobertura de Medicare para el tratamiento de la obesidad. De materializarse, el número de pacientes con acceso legal y financiero a la terapia se expandiría significativamente.

En la práctica, esto significa que el mercado podría verse menos limitado por el bolsillo de los pacientes y más por la capacidad del sistema sanitario. Para Lilly, esto podría elevar el límite de ventas en EE. UU.

El contraste con Novo Nordisk es notable: casi al mismo tiempo, Novo presentó unas previsiones más cautelosas y advirtió sobre una disminución de las ventas y las ganancias en 2026.

es notable: casi al mismo tiempo, Novo presentó unas previsiones más cautelosas y advirtió sobre una disminución de las ventas y las ganancias en 2026. Las razones citadas fueron la presión sobre los precios en EE.UU. y el vencimiento de la exclusividad en determinadas regiones. En esta etapa del ciclo, Lilly parece ser la compañía con la trayectoria más sólida a corto plazo y un mejor control sobre la dinámica de ingresos.

También existe un hilo conductor político más amplio en torno a los acuerdos con la administración de Donald Trump. Según informes, Lilly y Novo acordaron reducir los precios de los medicamentos para los beneficiarios de Medicare y Medicaid en 2026 y venderlos directamente a los consumidores con descuento a través de una plataforma directa al consumidor (TrumpRx, aún no lanzada). A cambio, se espera que ambas compañías reciban una exención arancelaria de tres años. Mientras tanto, Novo anuncia un sólido lanzamiento de una versión oral de Wegovy en EE. UU. Lilly, por otro lado, espera la aprobación de su propio medicamento oral para bajar de peso (orforglipron) a finales de este año.

Preguntas clave para los inversores:

¿Con qué rapidez bajan los precios en EE. UU.? ¿Puede el volumen compensar el impacto?

¿Ampliará Medicare significativamente el acceso a la terapia para la obesidad?

¿Cómo responderá el mercado al lanzamiento de las versiones orales de GLP-1?

¿Podrá Lilly mantener su dominio a pesar de la presión regulatoria?

Acciones de Eli Lilly (intervalo D1)

Las acciones retrocedieron ayer por debajo de la EMA50 (línea naranja), pero si el repunte continúa tras la apertura del mercado estadounidense, es probable que el precio vuelva a superar los 1.050 dólares por acción.

Fuente: xStation5