El acuerdo recientemente firmado entre la Unión Europea e India, al igual que el acuerdo con Mercosur, marca la culminación de un proceso de negociación que se ha prolongado durante cerca de 20 años. Sin embargo, pese a que el pacto ha sido descrito como la “madre de todos los acuerdos”, hasta el momento de su firma era difícil encontrar referencias a él en las portadas de los principales sitios de noticias. ¿Está justificado el entusiasmo de los responsables políticos? ¿Qué contiene el acuerdo y cómo afectará a la economía y a los mercados financieros?

Al igual que ocurrió con el acuerdo con Mercosur, cabe sospechar que la conclusión de las negociaciones prácticamente de la noche a la mañana, tras varias décadas, esté vinculada a la política contraproducente de Donald Trump. La administración del presidente inició guerras comerciales con casi todos sus socios al mismo tiempo, lo que rápidamente dio lugar a una cascada de acuerdos comerciales destinados a eludir a Estados Unidos.

En el núcleo del acuerdo se encuentra la reducción de los aranceles a los automóviles exportados a India. El mercado indio está protegido por aranceles extremadamente elevados sobre los vehículos, superiores al 100%. En virtud del acuerdo, dichos aranceles se reducirán primero al 40% y posteriormente al 10%, con un cupo de 200.000 vehículos. Disposiciones similares se aplican a los vehículos eléctricos y a sus componentes.

El segundo pilar del acuerdo es la reducción o eliminación de los aranceles sobre productos químicos industriales, cosméticos, productos farmacéuticos y todo tipo de maquinaria avanzada, incluidas las máquinas CNC. Actualmente, los aranceles en estos sectores rondan el 22% y se reducirán hasta cero en un horizonte de entre 5 y 7 años, con ciertas excepciones. Exenciones similares se garantizarán para la agricultura de la Unión Europea. El alcohol y los productos regionales también se beneficiarán de reducciones arancelarias, en un sector donde los aranceles oscilan entre el 45% y el 150%.

¿La madre de todos los acuerdos?

Pero, ¿qué obtiene India a cambio? Ante todo, las reducciones arancelarias por parte de la UE abarcarán todo tipo de productos textiles, productos del mar y joyería. En estos segmentos de mercado, los aranceles oscilaban anteriormente entre el 4% y el 26%. Las empresas indias también contarán con un acceso más fácil al mercado de servicios, principalmente en el sector de tecnologías de la información, aunque también en consultoría, y la desregulación alcanzará hasta 144 subsectores.

Un aspecto que rara vez aparece en las comunicaciones oficiales, pero que resulta de importancia fundamental, es la sección relativa a la “movilidad facilitada”. Para los empleados que formen parte de las filiales europeas de empresas indias que ya operan en Europa, se introducirán una serie de facilidades de gran alcance, incluida la posibilidad de trasladarse con sus familiares y un sistema de permisos estandarizado que permitirá a los trabajadores procedentes de India desplazarse por toda la comunidad durante un período de hasta tres años.

Al mismo tiempo, se eliminará el límite de estudiantes indios en las universidades europeas, y los graduados obtendrán el derecho a trabajar en la UE durante al menos 18 meses. Además, se ha creado un procedimiento simplificado para la prórroga de la residencia en caso de que un graduado encuentre empleo. Existen más disposiciones de este tipo, pero la tendencia y la intención de las nuevas medidas son inequívocas.

MC.FR (D1)

Fuente: xStation5

A primera vista, resulta evidente que los beneficios para ambas partes no parecen simétricos. Europa obtendrá alivio arancelario que favorecerá a un reducido grupo de empresas especializadas de Europa occidental, como BMW, Stellantis, Volkswagen, BASF, Siemens o Infineon. Los productores de bienes de lujo, como LVMH y Kering, así como conglomerados alimentarios como Danone o Ferrero, también se verán ampliamente beneficiados.

Los residentes indios podrán disfrutar de un acceso más fácil a los mejores automóviles del mundo, a los mejores alimentos, a los medicamentos más modernos, a productos químicos y maquinaria de última generación, así como a los cosméticos más eficaces y seguros… ¿y a cambio obtendrán la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo y trabajar en países con el más alto nivel de vida? Los acuerdos firmados por representantes de la UE comienzan a parecer cada vez más, en el mejor de los casos, actividades de carácter benéfico más que verdaderos acuerdos comerciales.

Preguntas sin respuesta

Mientras que el acuerdo con Mercosur otorgó a Europa acceso a insumos estratégicos de materias primas y, al mismo tiempo, facilitó las exportaciones de las especialidades de la industria europea hacia América Latina, sin concesiones significativas por parte de Europa, resulta difícil identificar beneficios comparables en el caso del acuerdo con India.

Lo único que India ofrece a Europa es mano de obra y textiles. En ambos casos, su principal ventaja es el bajo precio. Si se observan los últimos datos de la UE, la tasa de desempleo se mantiene baja, cerca de mínimos históricos.



Al mismo tiempo, conviene recordar que, pese a la disminución del desempleo juvenil en los últimos años, este sigue siendo elevado, en torno al 15%. En este contexto, emprender iniciativas de este tipo añade incertidumbre, especialmente considerando los rápidos cambios en el mercado laboral derivados, entre otros factores, de la inteligencia artificial. También vale la pena recordar que la productividad laboral en India se encuentra entre las más bajas del mundo: más de 20 veces inferior a la de Estados Unidos y 10 veces menor que la de Japón o Europa, mientras que la tasa oficial de desempleo en India se sitúa, según los datos, por debajo de la media europea.

¿Una amenaza: económica o existencial?

También pueden surgir dudas respecto al acceso de los trabajadores indios a infraestructuras, datos y redes informáticas en Europa. Como anécdota ilustrativa, puede citarse lo ocurrido a finales de 2022. Cuando las pérdidas de las fuerzas blindadas rusas privaron al agresor de impulso en sectores clave del frente, aparecieron decenas de modernos tanques T-90 aparentemente de la nada. Muchos europeos se mostraron sorprendidos, dando por hecho que Rusia no podía producir estas máquinas sin componentes occidentales, y mucho menos a tal escala. Y tenían razón. Aquellos tanques concretos eran unidades exportadas años antes a India y revendidas rápidamente a Rusia. La operación, organizada en secreto al más alto nivel del poder, fue clave para la toma del tristemente célebre Bajmut. India es uno de los pilares que sostienen la economía rusa a través de la compra de petróleo, y cientos de ciudadanos indios han sido interceptados mientras servían en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

Cabe preguntarse: si Europa se abre plenamente a la cooperación con India, ¿cuánto tiempo pasará antes de que sensores y ópticas francesas vuelvan a aparecer de forma masiva en el armamento ruso? ¿O antes de que veamos automóviles indios sorprendentemente similares a modelos de Volkswagen o BMW? ¿Nos encaminamos hacia una repetición del caso chino que supuestamente iba a “liberalizarse” tras su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, pero que terminó quedándose únicamente con tecnología moderna y una industria orientada a confrontar a Occidente?

Estados Unidos vuelve a la mesa

Estados Unidos regresó rápidamente a las negociaciones con India después de que este país se acercara a Europa. La administración del presidente anunció la firma de un “acuerdo”. El anuncio estuvo acompañado del entusiasmo y el tono rimbombante característicos de Donald Trump. La bolsa de Bombay compartió ese entusiasmo, con los índices locales subiendo hasta un 5% tras la noticia.

Fuente: Bloomberg

Entre las principales disposiciones figura una declaración según la cual India dejará de importar petróleo ruso. Es ampliamente conocido que, desde el inicio de la guerra, India ha sido uno de los principales receptores de crudo ruso. Según diversas estimaciones, Rusia suministra hasta el 40% de todo el petróleo que consume India. Para Rusia, esto representa más del 30% de sus exportaciones totales de este producto.

Conviene recordar que India no solo compra petróleo, sino también gas y carbón, e incluso materiales fisionables. Si se estiman los ingresos anuales del comercio de materias primas energéticas entre Rusia e India en torno a los 40.000 millones de dólares y, tomando como base los datos del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa (y los trabajos de centros analíticos basados en ellos) correspondientes al período 2022–2024, puede calcularse que, solo a través de las compras de petróleo, India financia aproximadamente entre el 20% y el 30% de todo el presupuesto “de defensa” de Rusia.

La información sobre los nuevos niveles arancelarios es especialmente relevante no solo para India, sino también para las empresas estadounidenses con una fuerte presencia en el subcontinente indio:

Exxon y Chevron, que podrían sustituir los suministros y especialistas rusos.

que podrían sustituir los suministros y especialistas rusos. Apple, Microsoft, y Cisco, ya que muchos gigantes del sector tecnológico cuentan con grandes instalaciones en India cuyos productos se exportan posteriormente a Estados Unidos.

ya que muchos gigantes del sector tecnológico cuentan con grandes instalaciones en India cuyos productos se exportan posteriormente a Estados Unidos. Fabricantes de maquinaria y productos químicos, especialmente para la agricultura, como DuPont y Deere.

Fuente: AlJazeera

Cabe señalar, que el acuerdo con EE.UU. sigue siendo en gran medida declarativo, y la política de India hasta la fecha no indica que abandonará los suministros de Rusia. El propio Donald Trump se muestra cambiante y claramente cansado de firmar acuerdos con países que ni siquiera intentan cumplirlos.