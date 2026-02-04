Alphabet reporta hoy: expectativas altas tras consolidarse como líder en IA

La acción subió 81% en seis meses ; capitalización de US$4,1 billones (a 7% de alcanzar a Nvidia).

Alphabet Inc., matriz de Google, publica sus resultados del cuarto trimestre este miércoles tras el cierre del mercado, en medio de expectativas elevadas. La compañía se ha consolidado como líder en prácticamente todos los sectores clave de la industria de inteligencia artificial, un cambio radical respecto a hace menos de un año cuando se creía que se estaba quedando atrás en la carrera tecnológica.

Consenso anticipa crecimiento sólido

Los analistas anticipan un sólido crecimiento en las principales métricas. Se proyectan ingresos de US$111.300-111.400 millones, un aumento del 15-17% interanual, y un BPA de US$2,63-2,65 frente a US$2,15 del año anterior, lo que representaría un incremento del 23%.

Para Google Cloud se esperan ventas de US$16.200 millones, un incremento del 35%, con margen operativo del 22,7% frente al 17,5% anterior. Los Servicios de Google (publicidad en Búsqueda y YouTube) aportarían US$94.900 millones, con un crecimiento del 13%.

Aproximadamente tres cuartas partes de las ventas de Alphabet provienen de la publicidad, que siempre es la base del rendimiento de la compañía. Se espera que los ingresos publicitarios se beneficien de la fortaleza en la demanda, como evidenció el reciente reporte de Meta.

De rezagada a líder en IA

El pesimismo que rodeaba a Google a principios de 2025 se ha disipado por completo. La compañía que parecía sorprendida por las capacidades de ChatGPT cuando se estrenó en 2022 y que tuvo dificultades para igualar los modelos de OpenAI y Anthropic, hoy cuenta con un arsenal completo de herramientas de IA.

El modelo Gemini 3, lanzado en noviembre, recibió excelentes críticas y puso a Google a la par de sus competidores, llevando incluso a OpenAI a declarar un "código rojo". Los semiconductores TPU de fabricación propia se consideran un negocio potencialmente masivo, mientras que Waymo, su unidad de conducción autónoma, acaba de recaudar US$16.000 millones con una valoración de US$126.000 millones, casi el triple de los US$45.000 millones de octubre de 2024.

Las vistas generales de IA, un resumen de resultados de búsqueda en la parte superior de la búsqueda tradicional de Google, han demostrado ser eficaces para mantener la cuota de mercado cercana al 90% en búsquedas. Además, uno de los juicios antimonopolio concluyó con castigos menos onerosos de lo que se temía.

Valoración en máximos desde 2008

El rendimiento de Alphabet ha sido extraordinario. Las acciones han subido 81% en los últimos seis meses y 25% desde el último reporte de resultados. La compañía fue el título con mejor desempeño entre los Siete Magníficos el año pasado, con un crecimiento superior al 65%, y mantiene ese liderazgo en 2026 con un avance del 8,5%.

Su capitalización bursátil de US$4,1 billones se encuentra a apenas 7% de los US$4,4 billones de Nvidia, tras haber ganado más de US$2 billones en los últimos ocho meses. Las acciones cotizan a aproximadamente 28 veces las ganancias estimadas, su nivel más alto desde principios de 2008 y notablemente por encima del promedio de 10 años de aproximadamente 21.

Alphabet Inc vs Nvidia (últimos 6 meses)

La pregunta es si este crecimiento justifica la valoración elevada, especialmente considerando que se proyecta que las inversiones de capital para 2026 aumenten aproximadamente 28%, hasta alcanzar los US$116.000-117.000 millones. Los inversionistas estarán atentos a la primera guía oficial de gastos de capital durante la conferencia de resultados.

Volatilidad esperada y contexto sectorial

Según datos de Bloomberg, las acciones de Alphabet podrían moverse hasta 5% en cualquier dirección tras el reporte. Mientras tanto, el grupo más amplio de las "Siete Magníficas" han caído en conjunto alrededor de 3% durante el mismo período, liderado por el desplome del 24% en las acciones de Microsoft, lo que resalta el rendimiento superior relativo de Alphabet.

Los factores clave a monitorear incluyen el crecimiento y margen de Google Cloud, comentarios sobre la monetización de las herramientas de IA, la primera guía oficial de capex para 2026 y cualquier actualización sobre Waymo tras su reciente valoración récord.

