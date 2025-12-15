Empire State Index se desploma y alerta al mercado

- El desplome del Empire State Index sugiere un deterioro abrupto del sentimiento empresarial en EE. UU., elevando las alertas sobre una posible desaceleración más amplia.
- El desplome del Empire State Index sugiere un deterioro abrupto del sentimiento empresarial en EE. UU., elevando las alertas sobre una posible desaceleración más amplia.
Empire State Index (diciembre):
-
Dato publicado: -3,9
-
Esperado: 9,9
-
Anterior: 18,7
El Empire State Index de Nueva York mostró una caída inesperada y bastante pronunciada. Dado que esta encuesta recoge el sentimiento de los 200 principales directivos y CEOs del estado de Nueva York, el dato podría estar indicando que el ánimo incluso entre las empresas más grandes —y en uno de los estados más ricos de EE. UU.— es mucho más débil de lo que se anticipaba, incluso en plena temporada navideña. Este resultado podría tratarse de un dato puntual o bien del inicio de una tendencia más amplia. Los inversionistas deberán seguir de cerca los próximos indicadores macroeconómicos que se publiquen en Estados Unidos durante las próximas semanas y meses.
Previa Banco de Japón: ¿nos espera la primera subida de tasas desde enero?
Venezuela se queda sin espacio de almacenamiento de petróleo ante las restricciones a los petroleros
Conferencia del BCE en vivo: claves del mensaje de Lagarde
El euro se dispara tras un IPC de EE. UU. mucho más bajo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "