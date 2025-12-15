- La victoria de José Antonio Kast (58% y triunfo en todas las regiones) confirma un giro político que el mercado ya anticipaba e impulsa al IPSA.
- La magnitud del resultado refuerza expectativas de agenda pro-empresa, mayor seguridad y reformas orientadas al crecimiento.
- El USDCLP profundiza su caída hacia 903–905, zona técnica decisiva para determinar si continúa la corrección.
- La victoria de José Antonio Kast (58% y triunfo en todas las regiones) confirma un giro político que el mercado ya anticipaba e impulsa al IPSA.
- La magnitud del resultado refuerza expectativas de agenda pro-empresa, mayor seguridad y reformas orientadas al crecimiento.
- El USDCLP profundiza su caída hacia 903–905, zona técnica decisiva para determinar si continúa la corrección.
La reacción de los activos chilenos tras la aplastante victoria de José Antonio Kast —58% de los votos y triunfo en las 16 regiones— confirma que el mercado llevaba semanas adelantando este resultado y ajustando precios en función de un giro político hacia una agenda más pro-empresa y orientada a la seguridad. El IPSA avanza 0,8%, y acumula un impresionante +56,2% en el año, impulsado hoy por SQM-B, Ripley y Enel. El apetito por riesgo local se sustenta en la expectativa de un gabinete económico ortodoxo, un marco fiscal más predecible y una estrategia explícita de reactivación vía recorte de impuestos, desregulación y fortalecimiento del Estado de derecho. Para los inversionistas, la señal clave es que Chile podría reenfocar su narrativa de crecimiento tras más de una década de expansión mediocre y episodios de inestabilidad política.
Implicancias políticas y geopolíticas del resultado
Además, la magnitud del triunfo reconfigura el mapa político regional y sitúa a Chile dentro de un bloque de gobiernos de derecha que buscan fortalecer la cooperación con Estados Unidos y revitalizar el atractivo de la inversión extranjera. La campaña de Kast capitalizó con éxito el malestar ciudadano frente al deterioro de la seguridad, la presión migratoria y el estancamiento económico, pero también ofreció un diagnóstico nítido: Chile debe recuperar capacidad de ejecución estatal y reordenar prioridades para destrabar inversión y volver a crecer por encima del 4%. Este mandato político amplio —aunque enfrentado a un Congreso fragmentado— refuerza la percepción de que habrá voluntad para avanzar en reformas pro-mercado y para restablecer un ambiente más favorable al capital privado, especialmente en sectores como energía, minería e infraestructura.
Comportamiento del dólar: apetito por pesos y percepción de menor riesgo país
En paralelo, el dólar en Chile llegó a caer 0,4% en la apertura antes de estabilizarse en torno a -0,2%, reflejando un apetito comprador por activos en pesos y la percepción de que el riesgo país podría continuar estrechándose. El tono de Kast en su discurso —más conciliador que en campaña y enfocado en prioridades económicas y de seguridad— fue bien recibido por el mercado, que observa también el reposicionamiento geopolítico de Chile y la expectativa de una relación más fluida con Washington. No obstante, los desafíos son significativos: un Congreso dividido, una economía que exige resultados rápidos y un plan de ajuste del gasto público que podría enfrentar resistencia política. El “premio” al optimismo ya está parcialmente incorporado en precios, por lo que la sostenibilidad del rally dependerá de señales tempranas de gobernabilidad, credibilidad fiscal y capacidad de negociación del nuevo gobierno.
Análisis técnico del USDCLP: la mirada puesta en los 903–905
En el análisis técnico, el tipo de cambio profundizó la corrección bajista y se acerca a la zona clave de soporte en 903–905, donde coincide el retroceso de Fibonacci del 100%. La tendencia de corto plazo sigue inclinada a la baja, con máximos descendentes bien definidos y la EMA50 actuando como techo dinámico. Un rebote técnico desde los niveles actuales podría llevar al par nuevamente hacia 912–915, pero una ruptura sostenida por debajo de 903 abriría espacio para una caída acelerada hacia 887–890, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 161,8%. El RSI en zona baja sugiere agotamiento del movimiento, aunque aún no entrega una señal de giro concluyente.
Fuente: xStation5.
________________
Brasil: encuesta muestra a Lula ampliamente adelante de Flávio Bolsonaro en 2026
El Banco de Inglaterra recorta tasas y el par GBPUSD rebota
Fitch rebaja la calificación de Colombia a BB y alerta por déficits fiscales persistentes
El Dax 40 sostiene los 24.000 puntos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "