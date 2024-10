Entradas récord de ETF desde junio. ¿Qué significa esto para el precio de Bitcoin? 🎯

Bitcoin cerró ayer con un beneficio del 5,20%, alcanzando los 66.080 dólares. El aumento no fue impulsado por un único catalizador, sino que estuvo respaldado por el sentimiento positivo en el mercado de valores. El índice S&P 500 de EE. UU. alcanzó un nuevo máximo histórico y los contratos CFD del US500 superaron el nivel de 5.900 puntos. Los beneficios dinámicos en el mercado de criptomonedas también fueron impulsadas por entradas netas récord en ETF, que totalizaron 551 millones de dólares solo ayer. Esta es la décima entrada neta más grande registrada, y el máximo anterior de 886 millones de dólares se produjo el 4 de junio de 2024. Este es también el primer movimiento significativo en meses, después de la pausa del verano. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A continuación se muestra un gráfico que muestra las 10 entradas diarias más grandes y más pequeñas para detectar ETF de Bitcoin históricamente. Excluyendo los rápidos aumentos de febrero y marzo, las mayores entradas de ETF han coincidido típicamente con picos de precios locales. Sin embargo, vale la pena señalar que esto fue durante un período de consolidación de varios meses en el precio de Bitcoin. Si Bitcoin se dispara y vuelve a un mercado alcista, podríamos ver una repetición de una situación similar a la de febrero y marzo a principios de este año. Sin embargo, si Bitcoin permanece en consolidación, las entradas récord actuales de ETF podrían incluso sugerir un techo local. En este contexto, es útil observar los flujos acumulados de ETF al contado durante los últimos 20 días. Aquí, los mínimos locales tienden a ser un punto de referencia más confiable. Si los flujos netos caen alrededor de cero o menos, puede indicar un mínimo local en el precio de Bitcoin. Durante el verano, hemos estado cerca de este nivel constantemente. La falta de salidas significativas de ETF también indica que los inversores aún no están dispuestos a vender, y el mercado está dominado actualmente por inversores a largo plazo que acumulan Bitcoin. El reciente y lento aumento de los flujos netos acumulados a 2.000 millones de dólares sugiere que el capital y la liquidez podrían estar regresando gradualmente al mercado. Gráfico Bitcoin ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation5.

