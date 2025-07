🟡 El oro sube más del 1,3%

El oro acumula su segundo d铆a consecutivo de ganancias, recuperando posiciones por encima de una zona cr铆tica de demanda. El metal precioso ha subido m谩s del 1,3% en la jornada, acerc谩ndose a la zona de 3.350 USD por onza. Adem谩s, ha logrado recuperarse por encima de la zona de soporte asociada con sus medias m贸viles de 25 y 50 per铆odos. Este fortalecimiento del oro se atribuye en gran parte al aumento de la incertidumbre en torno al d贸lar estadounidense. La ca铆da del billete verde responde a las recientes tensiones entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, junto con las expectativas de un fuerte incremento en la deuda p煤blica de EE. UU.. Este aumento podr铆a potencialmente desestabilizar el sistema financiero estadounidense en caso de una desaceleraci贸n econ贸mica. No obstante, algunas previsiones negativas a corto plazo comienzan a emerger para el oro. Analistas de HSBC sugieren que la demanda desde los niveles actuales probablemente no aumente m谩s, lo que podr铆a limitar el alza del precio. Aunque HSBC ha elevado sus objetivos para este y el pr贸ximo a帽o, estos se mantienen por debajo del precio actual de mercado. Por el contrario, los analistas de Citi anticipan una ca铆da del 25% en el precio, citando un agotamiento del impulso alcista y la disipaci贸n de varias incertidumbres geopol铆ticas. Citi tambi茅n se帽ala un espacio limitado para recortes de tipos este a帽o, lo que podr铆a restringir a煤n m谩s el crecimiento del precio del oro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 __________________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. 聽

