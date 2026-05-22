¿Entrará Bielorrusia en la guerra?

¿Puede Bielorrusia entrar en la guerra de Ucrania para apoyar a Rusia? Este escenario sigue sin ser el base case, pero también ha dejado de ser una fantasía. Para los mercados, significaría un aumento del riesgo geopolítico, presión sobre las divisas regionales, un posible fortalecimiento del dólar estadounidense y un retorno del capital hacia el sector defensa.

¿Vuelve la amenaza desde el norte?

El tema de una entrada plena de Bielorrusia en la guerra de Ucrania del lado ruso aparece en los medios desde 2022, cuando las últimas unidades rusas fueron expulsadas del norte de Ucrania tras la fallida ofensiva lanzada desde territorio bielorruso.

Desde entonces, Bielorrusia ha apoyado a Rusia de múltiples formas: infraestructura militar, cuarteles, hospitales, logística y espacio operativo. También ha participado en actividades que facilitan los ataques rusos. Aun así, el régimen de Minsk ha intentado mantener su implicación por debajo del umbral de guerra abierta.

Por eso, nuevas sugerencias sobre una posible entrada bielorrusa pueden generar fatiga. Sin embargo, el escenario ya no es mera especulación: es algo que debe analizarse, monitorizarse y potencialmente descontarse.

La cuestión clave: ¿por qué podría entrar ahora Bielorrusia en la guerra?

La pregunta central es: ¿por qué esperaría el Kremlin más de cuatro años para que su aliado más cercano entre en la guerra justo ahora?

La respuesta puede estar en el empeoramiento de la situación rusa en el frente. Cada vez más centros de análisis indican que la maquinaria militar rusa pierde impulso. En términos netos, Rusia no pierde territorio, pero sus fuerzas y recursos se están reduciendo. El Kremlin podría concluir que, si Bielorrusia no entra pronto, quizá no entre nunca.

Fuente: Bloomberg Finance

Movilización silenciosa: más importante que las armas nucleares

Hay indicios crecientes de un cambio lento pero consistente en la postura de Bielorrusia. Los informes sobre una movilización gradual aparecieron a principios de año y han ido aumentando, aunque sin atraer demasiada atención mediática.

En cuanto a los ejercicios nucleares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, se requiere una lectura fría: las armas nucleares siguen siendo sobre todo herramientas de presión retórica. Lo relevante es si Minsk está aumentando realmente su preparación operativa cerca de la frontera ucraniana.

Según fuentes militares ucranianas, la expansión de infraestructura orientada hacia Ucrania ya está en marcha. Esto es un señal más significativa que cualquier declaración propagandística.

Estados Unidos entra en escena

El interés por Bielorrusia ya no proviene solo de Ucrania, sino también de Estados Unidos. El 21 de mayo, el presidente ucraniano advirtió que cualquier intento directo de Bielorrusia de entrar en la guerra recibiría una respuesta devastadora.

Bloomberg también informó de que EE. UU. habría pedido a Ucrania relajar sanciones sobre fertilizantes bielorrusos para reducir la dependencia de Minsk respecto a Moscú. Esto demuestra que el asunto no es solo militar: también es económico y comercial.

En momentos así, el riesgo suele malpreciarse. El mercado asume que un conflicto se está desescalando porque su atención se desplaza a otro. Una escalada que involucre a Bielorrusia sería tanto un evento militar como un shock narrativo para los inversores.

¿Tiene Bielorrusia capacidad real para atacar?

A pesar del aumento del riesgo, las capacidades prácticas de Bielorrusia son limitadas:

Sus fuerzas armadas son pequeñas y están en deterioro parcial .

Rusia ya no dispone de reservas suficientes para cubrir fácilmente cientos de kilómetros adicionales de frontera .

El terreno entre Bielorrusia y Ucrania es muy difícil : bosques densos, pantanos, ríos y pocas carreteras.

Una de las rutas clave pasa por la zona de exclusión de Chernóbil .

Ucrania ha fortificado intensamente su frontera norte.

Un intento de ofensiva podría acabar en desastre para Bielorrusia y Rusia. Por tanto, la entrada bielorrusa no implicaría necesariamente una ofensiva efectiva.

Para Rusia, sin embargo, una escalada vía Bielorrusia podría ser un intento de forzar concesiones políticas, diplomáticas y militares antes de perder la iniciativa.

¿Qué significaría para los mercados?

La entrada directa de Bielorrusia en la guerra sería una señal de re-escalada en un conflicto que algunos inversores ya consideraban parcialmente estabilizado.

Los efectos más probables serían:

Caída de los precios de los bonos regionales y aumento de la prima de riesgo geopolítico.

Presión sobre las divisas de Europa Central y del Este , incluido el zloty polaco.

Fortalecimiento del dólar estadounidense como activo refugio.

Ventas en índices bursátiles , especialmente los locales.

Flujo de capital hacia empresas de defensa, especialmente las que han corregido en los últimos meses.

Baja probabilidad, alto riesgo

La entrada de Bielorrusia en la guerra sigue sin ser el escenario base. El riesgo está limitado por la debilidad del ejército bielorruso, el terreno difícil, las fortificaciones ucranianas, y los altos costes políticos para el régimen de Minsk. Pero eso no significa que el tema pueda ignorarse. Bielorrusia no tendría que ganar ni una sola batalla para cambiar el contexto geopolítico y de mercado.