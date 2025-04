¿Está el dólar en crisis estructural? El síntoma que los mercados ya no pueden ignorar

Estamos ante un momento que, más que una simple corrección, sugiere una fractura profunda en la narrativa que ha sostenido al dólar estadounidense durante décadas. La reciente encuesta de Bank of America refleja un cambio radical en la percepción del mercado institucional: el 61% de los grandes gestores espera que el dólar se deprecie en los próximos 12 meses, el nivel más alto de pesimismo desde 2006. No se trata sólo de una reacción a la política monetaria o a los tipos de interés. Es una advertencia sobre una crisis de confianza que podría tener implicancias estructurales. El DXY ha perdido un 9% en lo que va de 2025. Pero este dato frío esconde algo mayor: los inversores están huyendo no sólo de la renta variable estadounidense, sino del “activo refugio por excelencia”. Las señales son evidentes: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El oro ha reemplazado a las acciones tecnológicas como el trade más popular .

Más de 5 billones de dólares en capitalización bursátil del S&P 500 se han evaporado tras los aranceles del “día de la liberación”.

Los flujos hacia bonos defensivos, utilities y cash no dejan de crecer. El retroceso del dólar frente a las principales divisas El franco suizo lidera las divisas del G10 desde el “Día de la Liberación”, rompiendo niveles técnicos y cotizando en 081 frente al dólar. El yen ha retomado el terreno de los 1422, con especulaciones de que Tokio y Washington podrían estar negociando una apreciación pactada. El euro roza máximos de tres años en 11346, con analistas anticipando una fase alcista estructural, identificando resistencias clave entre 11715 y 11755. Incluso la libra esterlina, tradicionalmente rezagada, alcanza los 13296, beneficiándose de su neutralidad comercial y de un posible acuerdo bilateral con EE.UU. ¿Qué está rompiendo al dólar? Erosión del liderazgo económico y político de EE.UU.

En palabras de un responsable de una mesa de trading europeo: “en tres minutos, un tuit puede cambiar todo”. La política arancelaria errática de Trump ha introducido un nivel de incertidumbre sin precedentes, desdibujando los fundamentos históricos que sostenían la supremacía del dólar. Desacople de los tipos de interés

Como apuntan muchos analistas, el dólar ya no se mueve al ritmo de los diferenciales de tipos, sino por flujos de capital que reflejan una fuga de confianza. El mercado descuenta ahora 84 puntos básicos de recortes para diciembre, una expectativa incompatible con una divisa fuerte. Cuestionamiento del dólar como reserva de valor global

Las compras de oro por parte de bancos centrales, el avance del yuan en acuerdos bilaterales y la creciente presencia del franco suizo y el yen japonés como refugios indican que los inversores están buscando alternativas tangibles. El consenso monetario global, en entredicho Mark Carney, en su famoso discurso en Jackson Hole, ya lo anticipó: "no se puede tener verdadera soberanía monetaria cuando el 50% del comercio global se factura en una sola divisa". Su propuesta de una “moneda hegemónica sintética” parecía entonces un ejercicio académico. Hoy, se percibe como una necesidad urgente. Stanley Fischer también fue claro: “el problema no está en el sistema; está en la Casa Blanca”. Un sistema global que depende del comportamiento errático de un solo actor ya no es sostenible. No es una teoría conspirativa, es un problema de gobernanza económica. ¿Un sistema en busca de nuevo ancla? Hasta ahora, cada sacudida al sistema del dólar ha terminado reforzándolo. Pero ¿qué ocurre si esta vez no hay rebote? ¿Qué pasa si el dólar ya no es el epicentro, sino el síntoma de un sistema que necesita rediseñarse? ¿Podemos seguir confiando en una divisa cuyo emisor: Multiplica su deuda,

Desprecia la coordinación internacional,

Y dispara aranceles como mecanismo de política exterior? El dólar no está cayendo sólo por tipos o flujos. Está cayendo porque ya no representa un consenso. Y cuando una divisa deja de ser reflejo de confianza global, el mercado la castiga sin piedad. Tal vez no estemos presenciando la muerte del dólar, pero sí sus puntos débiles. Y en ese espejo, el mercado empieza a ver que hay menos refugio del que se creía. _________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

