¿Está Japón interviniendo en el yen? Qué esperar para el USD/JPY

No hay confirmación oficial de intervención, pero el mercado está operando como si Japón pudiera estar actuando o, como mínimo, como si quisiera que los especuladores crean que puede actuar en cualquier momento. Esa diferencia es importante. Una intervención confirmada cambia el titular. Una intervención sospechada cambia el comportamiento del precio. Y ahora mismo el USD/JPY está en esa zona en la que cada caída brusca, cada vela rápida y cada giro intradía se interpreta como posible mano de Tokio.

El yen rebota tras tocar mínimos de 40 años

El yen ha tenido un rebote violento después de tocar mínimos de 40 años. El USD/JPY llegó a caer hasta la zona de 160,60, después de haberse movido por encima de 162, lo que disparó rumores de intervención. El movimiento fue fuerte, pero más pequeño que en episodios clásicos de intervención japonesa, donde las caídas del USD/JPY suelen ser mucho más agresivas. Por eso el mercado no lo da por confirmado. Lo que sí parece claro es que los operadores están extremadamente sensibles al riesgo de que el Ministerio de Finanzas actúe sin previo aviso.

La novedad es que Japón parece estar cambiando el estilo de comunicación. Hasta ahora, Tokio solía preparar el terreno con advertencias verbales cada vez más duras: “movimientos excesivos”, “actuaremos apropiadamente”, “vigilamos con urgencia”. Ahora el mensaje parece menos previsible. Reuters ha publicado que las autoridades japonesas estarían pasando a una estrategia más parecida a una “emboscada”: menos avisos previos, menos niveles explícitos y más intención de sorprender a los cortos de yen. Eso encaja con lo que hemos visto en precio: el mercado no sabe si ha habido intervención, pero sí sabe que estar largo de USD/JPY en 162-163 ya no es una operación cómoda.

El diferencial de tasas sigue favoreciendo al dólar

El contexto fundamental sigue favoreciendo al dólar. Japón ha subido tasas, pero sigue muy por detrás de Estados Unidos. El Banco de Japón ha llevado la tasa de referencia al 1%, pero la Fed todavía mantiene una ventaja enorme en rentabilidad. Mientras el diferencial de tasas siga favoreciendo al dólar, el carry trade sigue vivo. El problema de Japón es que puede asustar al mercado, pero le cuesta cambiar la tendencia si los rendimientos estadounidenses no acompañan. Por eso las intervenciones anteriores tuvieron un efecto limitado: Japón gastó 11,7 billones de yenes, unos 72.000 millones de dólares, entre finales de abril y mayo, y aun así el USD/JPY volvió a la zona de máximos semanas después.

El dato de empleo de EE. UU. ha añadido un giro interesante. La economía estadounidense creó solo 57.000 empleos en junio, frente a una expectativa de 110.000, y eso redujo la probabilidad de una subida de tasas de la Fed. El mercado pasó de asignar alrededor de un 67% de probabilidad a una subida a cerca del 53%. Ese dato ayuda al yen porque reduce algo el apoyo del dólar por el lado de tasas. Y aquí está la clave: una intervención japonesa es mucho más efectiva si coincide con una caída de los yields estadounidenses o con datos débiles de EE. UU. Japón solo puede empujar; el mercado de bonos de EE. UU. decide si el empujón se convierte en tendencia.

USD/JPY mantiene tendencia alcista, pero con daño en H4

Técnicamente, el USD/JPY sigue siendo alcista mientras mantenga la estructura de mínimos crecientes en el gráfico diario. Esta es la parte más importante para no dejarse llevar por el ruido. Pero en gráfico de 4 horas ha quedado claramente dañado rompiendo soportes que estábamos vigilando para determinar que el momentum siguiera siendo alcista a corto plazo. El par puede tener velas bajistas fuertes por miedo a intervención, pero mientras las correcciones no rompan los mínimos relevantes en el gráfico diario, la tendencia principal en diario sigue intacta. En una tendencia tan fuerte, el error suele ser intentar vender solo porque “está demasiado alto”. El mercado no gira por estar caro. Gira cuando deja de construir mínimos crecientes y empieza a romper soportes.



Fuente: xStation5

Ahora mismo, la zona de 161 se convierte en una referencia táctica muy importante. Si el USD/JPY mantiene esa zona y vuelve a recuperar terreno, el mercado puede interpretar la caída como una limpieza de largos o un susto por intervención. Si pierde 161,00 con claridad, la lectura cambia: ya no sería solo ruido intradía, sino una primera señal de que la presión vendedora empieza a afectar la estructura.



Fuente: xStation5

Por arriba, el nivel psicológico sigue siendo 162,00-162,60. Si el USD/JPY recupera esa zona y vuelve a cerrar por encima, el mercado entenderá que el susto no ha sido suficiente para romper la tendencia. En ese caso, el riesgo sería una nueva presión hacia 163 y, si la Fed vuelve a recuperar tono duro, hacia 165. Sayuri Shirai, exmiembro del Banco de Japón, ya advirtió que una nueva subida de la Fed podría empujar el par hacia 165. Ese escenario no está muerto, pero ahora depende más que antes de los datos de EE. UU.

El riesgo de intervención obliga a operar con más cautela

La diferencia ahora es que el riesgo de intervención ha subido mucho. Cerca de 162-163, cualquier largo de USD/JPY necesita stop. No porque la tendencia esté rota, sino porque Japón puede provocar caídas violentas de 100, 200 o más puntos en cuestión de minutos. El mercado está en modo “seguir tendencia, pero con casco”. Mientras haya mínimos crecientes, la operativa de fondo sigue favoreciendo al dólar. Pero el tamaño de posición y el stop importan mucho más que hace unas semanas.

Japón probablemente no quiere defender un número exacto, pero sí quiere romper la comodidad de los cortos de yen. No necesita decir “intervenimos en 162”. Le basta con generar incertidumbre. Si el mercado cree que Tokio puede actuar sin avisar, muchos operadores reducen tamaño, cierran parte de los largos de USD/JPY o compran protección. Esa es la intervención psicológica. Y a veces, antes de gastar más reservas, Japón intenta precisamente eso.

Qué esperar ahora en USD/JPY

Qué esperar ahora: volatilidad alta y mercado muy dependiente de datos de EE. UU.. Si los próximos datos confirman enfriamiento laboral y bajan los yields, el yen puede seguir recuperando terreno y el USD/JPY podría atacar 160. Si, por el contrario, el dato de empleo queda como un susto aislado y la Fed vuelve a sonar dura, el USD/JPY puede recuperar 162 y volver a presionar máximos. La tendencia de fondo todavía no está rota, pero ya no es una tendencia limpia.

Por esto, podemos decir en este momento que no hay confirmación oficial de intervención, pero sí hay señales claras de nerviosismo y posible cambio de táctica japonesa. Mientras el USD/JPY siga haciendo mínimos crecientes, se respeta la tendencia alcista. Pero por debajo de 161 empieza la corrección seria, y por debajo de 160 la estructura ya quedaría mucho más tocada. Arriba, recuperar 162,60 devolvería presión alcista. En esta zona, el mercado no se opera con opiniones sobre Japón. Se opera con niveles y stops



Fuente: xStation5

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.