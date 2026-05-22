Resumen de Mercado: S&P 500 logra su mayor racha alcista desde 2023

Geopolítica: Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dominaron la jornada en medio de señales contradictorias. Trump aseguró que EE.UU. tiene el control total del Estrecho de Ormuz, que no habrá peajes en ese paso y que se hará con el uranio iraní, probablemente para destruirlo, declaraciones que Teherán calificó de “ilusiones inconclusas”. Aunque circuló un supuesto borrador final del acuerdo mediado por Pakistán con nueve disposiciones clave (alto el fuego incondicional, no agresión mutua, respeto a la soberanía, entre otras), tanto Al Arabiya como el Ministerio de Exteriores iraní lo desmintieron por considerarlo una fabricación. Fuentes de alto nivel coinciden en que aún no hay pacto cerrado, si bien las brechas se han reducido; los puntos de fricción siguen siendo el enriquecimiento de uranio y el control del Estrecho de Ormuz, y según Al Hadath el Líder Supremo habría decidido no entregar el material a Washington.

Aranceles: Trump reconoció que probablemente EE.UU. tendrá que devolver unos 149.000 millones de dólares en aranceles, aunque defendió que estos enriquecieron al país en la era moderna y anticipó que deberán articularse por otra vía. En el plano comercial con China, se informó que Pekín bloqueó las exportaciones de equipos solares de alta gama de Suzhou Maxwell Technologies hacia Tesla, según el NYT.

Divisas: El dólar opera contenido, condicionado por la incertidumbre geopolítica en torno a las conversaciones con Irán, cuyos avances y desmentidos han movido al petróleo y, por extensión, al apetito por riesgo. Una batería reciente de datos estadounidenses resultó mixta y ofreció escasa dirección a la divisa. El euro carece de catalizadores propios ante un flujo de noticias muy discreto en el bloque, mientras que la libra refleja unos PMI dispares y la atención se desplaza a las ventas minoristas británicas. El yen sigue presionado por una inflación japonesa más débil de lo previsto, que aleja la perspectiva de una subida de tipos. El foco central del mercado está hoy en la toma de posesión de Warsh como presidente de la Fed.

Bonos: Los treasuries a 10 años se mueven en rango tras una sesión indecisa marcada por la volatilidad del crudo y los titulares geopolíticos contradictorios. Los bunds conservan sus ganancias apoyados en unos PMI débiles del bloque, con la mirada puesta en una tanda de referencias alemanas (confianza del consumidor GfK, PIB final del primer trimestre y clima empresarial IFO). Los JGB se mantuvieron contenidos pese a un IPC japonés más flojo de lo esperado, lastrados además por una demanda más débil en el tramo largo.

EE.UU.: Barkin (votante en 2027) señaló que la Fed está bien posicionada para responder a los riesgos según sea necesario, condicionando una eventual subida de tipos a cómo reaccionen empresas y consumidores ante las condiciones en desarrollo. Defendió que la estrategia de anticipar los choques de oferta ha funcionado en el pasado, aunque prevé un entorno más exigente y con perturbaciones más frecuentes a futuro. Subrayó que las expectativas de inflación a largo plazo permanecen contenidas y que no es momento para una orientación contundente ni para sobreponderar los riesgos de inflación o empleo.

Europa: Los datos alemanes sorprendieron al alza de forma generalizada: el PIB final del primer trimestre se revisó a 0,4% interanual, el clima empresarial IFO mejoró a 84,9 y la confianza del consumidor GfK repuntó a -29,8, todos por encima de lo esperado, apuntando a una estabilización del sentimiento económico. En contraste, las ventas minoristas del Reino Unido decepcionaron con una caída mensual del 1,3% y un crecimiento interanual nulo, reflejo de una demanda interna más frágil.

Japón: El Nikkei avanzó impulsado por la fortaleza tecnológica, con SoftBank sumando otro ascenso de doble dígito porcentual. El dato más relevante fue una inflación más baja de lo previsto en todas sus métricas,general, subyacente y excluyendo alimentos y energía, lo que debilita el argumento para una subida de tipos del BoJ en junio y podría llevar a las autoridades a reconsiderar el calendario de normalización.

China: Los índices cerraron en verde, con Hong Kong liderando por el sector tecnológico. Lenovo destacó tras publicar ingresos récord en el ejercicio fiscal y NetEase acompañó las subidas. El mercado continental se sostuvo gracias a los esfuerzos de inyección de liquidez del PBoC, que reforzó esta vía por tercer día consecutivo.

Petróleo: El crudo se recuperó de los mínimos de la sesión previa, aunque con un rebote limitado por los titulares geopolíticos contradictorios sobre las negociaciones entre EE.UU. e Irán. El supuesto borrador final del acuerdo mediado por Pakistán fue posteriormente desmentido y calificado de fabricado, mientras una fuente iraní de alto nivel reiteró que no hay pacto cerrado, si bien las diferencias se han estrechado.