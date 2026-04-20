⚫💣 ¿Estamos a un paso de un nuevo shock energético global?

Tras un breve periodo de optimismo a finales de la semana pasada, el mercado global de crudo ha vuelto a entrar en una fase de tensión extrema. El precio del barril Brent subió casi un 6% en la mañana del lunes, superando el nivel de 90 USD.

Este fuerte movimiento revierte en gran medida las caídas del viernes, que se produjeron después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declarara abierto el Estrecho de Ormuz para el transporte marítimo.

Actualmente, la situación fundamental es excepcionalmente difícil: se estima que hasta 13 millones de barriles diarios de producción del Golfo Pérsico siguen bloqueados del mercado global, y cualquier posible eliminación de los cuellos de botella logísticos podría tardar muchas semanas, si no meses.

Aunque podría parecer que lo peor ha pasado, el mercado del petróleo sigue extremadamente ajustado, como lo demuestra la diferencia de decenas de dólares entre el precio del petróleo en el mercado de futuros y el petróleo físico.

Dated Brent y Brent del primer vencimiento en ICE. En el gráfico inferior, las diferencias entre Dated Brent e ICE, mientras que la línea rosa representa la diferencia entre Dated Brent y el Fair Value Brent de Bloomberg. Fuente: Bloomberg Finance LP

Renovado bloqueo del Estrecho de Ormuz e incidentes armados

La razón clave del retorno a la tendencia alcista es el cierre renovado —y casi inmediato— del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, apenas 24 horas después de las declaraciones sobre su apertura. Por un lado, se produjeron ataques iraníes contra buques pertenecientes a empresas occidentales; por otro, un ataque y la incautación de un buque iraní por parte de la Marina estadounidense.

En respuesta, Teherán detuvo oficialmente el tráfico marítimo, y el vicepresidente Mohammad Reza Aref advirtió en la plataforma X que el mundo no puede esperar seguridad gratuita para sus exportaciones mientras las ventas de petróleo iraní siguen bloqueadas. Irán subraya que la estabilidad de los precios del combustible depende de un fin permanente de la presión económica y militar contra el país.

Un factor de riesgo adicional es la posible expansión de las hostilidades hacia la infraestructura energética regional en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Perspectiva diplomática y alto el fuego

La probabilidad de extender la tregua de dos semanas —que expira este martes— ha disminuido significativamente y actualmente se considera baja. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó oficialmente a Estados Unidos de falta de sinceridad en los esfuerzos diplomáticos, calificando los bloqueos portuarios y la incautación del buque como violaciones flagrantes de la tregua.

Además, Teherán ha rechazado la propuesta de la administración Trump para una nueva ronda de conversaciones de paz en Islamabad prevista para esta semana.

No obstante, los canales de comunicación no están completamente cerrados. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sugiere que la guerra no beneficia a nadie y que las tensiones deben reducirse por vías diplomáticas. Algunos analistas del mercado también creen que la enorme presión económica sobre ambas partes acabará forzando un retorno a las negociaciones, considerando la escalada actual como parte de un juego brutal para obtener una mejor posición negociadora.

Por ahora, sin embargo, el mercado permanece en modo risk-off, reflejado en la caída de las valoraciones de acciones y bonos junto con el aumento de los precios de las materias primas energéticas.

Se indica que las conversaciones podrían comenzar teóricamente hoy, pero en la práctica lo más probable es que tengan lugar mañana, justo antes de la expiración del alto el fuego oficial, que según Irán ya ha sido violado por Estados Unidos. Inicialmente, se esperaba la participación del vicepresidente estadounidense JD Vance, pero informes recientes indican que, debido a factores de seguridad, su asistencia es incierta. Por otro lado, Irán no ha indicado oficialmente que enviará una delegación a Islamabad.

El Brent sigue en tendencia bajista

El precio del Brent abre al alza, pero al mismo tiempo no parece que el mercado de futuros esté especialmente preocupado por la escalada. Con el cierre renovado del Estrecho de Ormuz, los precios deberían superar el nivel de 100 USD por barril. Actualmente, la resistencia clave parece ser la zona de 95 USD por barril, en el retroceso del 38,2% y el límite superior del canal bajista.

Por el contrario, la zona de 80–85 USD debería mantenerse con un ligero aumento del flujo de buques, y una posible apertura total del Estrecho de Ormuz y el retorno de al menos el 50% de las exportaciones del Golfo Pérsico podría llevar los precios nuevamente hacia 75–80 USD, aunque este sería un escenario extremadamente optimista.