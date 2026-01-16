¿Están los inversores rotando en el mercado? Lectura profunda entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000

Los flujos aún no acompañan plenamente, lo que sugiere una rotación temprana con potencial de extensión si el escenario macro se mantiene resiliente.

La rotación hacia small caps convive con la fortaleza estructural de la tecnología y la inteligencia artificial , sin implicar un giro “anti-tech”.

El Russell 2000 (US200) lidera el arranque de 2026 con una fuerte ventaja sobre el S&P 500 y el Nasdaq 100 , señalando mayor amplitud de mercado.

En la primera quincena de enero de 2026, el mercado estadounidense está contando una historia distinta a la de 2023–2025. Por primera vez en mucho tiempo, el liderazgo no está monopolizado por las mega tecnológicas. En lo que va del año, el Russell 2000 (US2000) acumula cerca de +7%, mientras el S&P 500 (US500) avanza alrededor de +1,3%. En paralelo, el Nasdaq 100 (US100) también sube, pero con un ritmo claramente más moderado, por debajo de +1% en el mismo tramo.

Esta brecha inicial es justamente el tipo de señal que suele aparecer cuando el mercado intenta ensanchar el rally y redistribuir el riesgo fuera de los ganadores obvios. No se trata solo de un ajuste táctico, sino de un cambio en la dinámica interna del mercado.

Una rotación que deja de ser técnica

Lo más relevante es que no se trata de un día aislado. El US2000 llegó a encadenar una racha de 10 sesiones consecutivas batiendo al S&P 500, el tramo más largo desde 1990, y luego extendió otra secuencia de outperformance que no se veía desde 2019.

Cuando una rotación se sostiene por tantos cierres seguidos, deja de ser un rebote técnico y pasa a ser un fenómeno de asignación de capital. Hay dinero moviéndose, gradualmente, hacia compañías más pequeñas, más domésticas y más sensibles al ciclo. En el lenguaje del mercado, eso suele equivaler a una apuesta por resiliencia económica.

El contexto macro explica el cambio de liderazgo

El telón de fondo macro ayuda a entender por qué esta rotación aparece ahora. En la misma semana en que las small caps siguieron fuertes, los bonos mostraron presión: el Treasury a 10 años se movió hacia 4,17% tras datos que reforzaron la idea de una economía que no se enfría con facilidad.

Las solicitudes semanales de desempleo cayeron al nivel más bajo desde noviembre, alimentando la narrativa de un crecimiento que aguanta, aunque complique el timing de los recortes de tasas. En otras palabras, el mercado intenta combinar dos fuerzas que suelen tensarse entre sí: mantener apetito por riesgo y, al mismo tiempo, aceptar que la Reserva Federal puede darse el lujo de ir con calma.

No es una rotación anti-tecnología, de hecho, hacia el cierre de la semana se observó un renovado impulso en grandes tecnológicas y, sobre todo, en semiconductores, apoyado por expectativas de que el ciclo de inversión ligado a la inteligencia artificial sigue vivo.

En la práctica, el mercado está tratando de sostener dos pilares simultáneamente:

Mayor participación y amplitud , vía small caps y segmentos más cíclicos.

Un núcleo de crecimiento estructural, donde la IA sigue siendo el eje.

Esto explica por qué el S&P 500 cerró con una subida diaria moderada (en torno a +0,3%), casi borrando su caída semanal, mientras el US2000 sumaba cerca de +0,9% en la misma jornada. No fue un “cambio total de guardia”, sino un reparto del liderazgo.

Más selectividad dentro del rally de IA

Lo que sí cambió, y este es el punto que muchos pasan por alto, es el tipo de preguntas que el mercado está haciendo dentro de la tecnología. El rally de IA no desaparece, pero entra en una fase de mayor escrutinio.

El foco se mueve desde “cuánto se está invirtiendo” hacia “quién convierte esa inversión en crecimiento rentable”. Por eso se observa una preferencia por los tramos de la cadena donde el beneficio es más directo, infraestructura, chips y equipos, y mayor cautela hacia los grandes compradores de capacidad, cuando el mercado empieza a medir el impacto en márgenes.

Esta selectividad permite que el Nasdaq 100 rebote sin invalidar la rotación hacia el Russell 2000. El dinero no abandona tech, pero deja de comprar tecnología en bloque.

Flujos

Si el precio cuenta una historia, los flujos cuentan otra. A pesar del fuerte arranque del Russell2000, los fondos de renta variable small cap registraron salidas netas cercanas a US$ 1.200 millones en lo que va de 2026. Y esto no es nuevo, en 2025 también hubo reembolsos netos, más de US$ 800 millones, incluso con un Russell 2000 cerrando el año con una ganancia de aproximadamente 11%.

Este divorcio entre performance y flujos es típico de una rotación temprana. Los inversionistas llegan subponderados, con memoria de falsas arrancadas previas, y el dinero tarda más en comprometerse. Desde el punto de vista del régimen de mercado hay escepticismo (no hay euforia), pero también potencial de reposicionamiento si la mejora se consolida.

¿Cambio de fase o rotación táctica?

Con estos datos sobre la mesa, la pregunta correcta no es “¿se terminó el dominio del US100?”, sino “¿estamos viendo un cambio de fase?”. Por ahora, el mercado parece transitar desde un esquema ultra concentrado hacia otro con mayor amplitud, donde el Russell 2000 gana protagonismo porque el escenario macro favorece lo doméstico y lo cíclico.

Sin embargo, esta transición convive con un hecho estructuralde que la tecnología, especialmente el complejo de inteligencia artificial, sigue marcando el pulso emocional del mercado. El escenario más probable en el corto plazo es un liderazgo compartido, con small caps como termómetro de confianza en el crecimiento, y tech/semis como termómetro del motor estructural de beneficios.

Análisis técnico del Russell 2000

En US200 (H1), la estructura sigue siendo alcista, aunque el precio entra en una fase de pausa tras el impulso. Cotiza cerca de 2691, manteniéndose por encima de la SMA50 (2677,6) y muy por encima de la SMA200 (2629,5), lo que mantiene el sesgo positivo mientras no se pierda ese bloque de soporte dinámico.

El RSI (53,3) acompaña con tono neutral–alcista, mientras el MACD muestra pérdida de pendiente, más propio de consolidación que de giro. La zona clave a batir está en 2693,1; si se sostiene por encima, el recorrido natural apunta a 2711,7 y luego a 2741,6. A la baja, los soportes relevantes se ubican en 2662,8 y 2644,1, con deterioro más claro si el precio vuelve hacia 2629,5.

Análisis técnico del Nasdaq 100

Fuente: xStation5.

En el US100 (Nasdaq, H1) el sesgo de corto plazo está más frágil que en US2000 porque el precio vuelve a moverse en una zona de decisión: cotiza cerca de 25.739 y está muy pegado al bloque de medias, con SMA50 25.727 y SMA200 25.776, lo que suele actuar como imán y a la vez como pivote. El RSI 44,7 marca debilidad relativa (sin sobreventa) y el ADX 20 sugiere que no hay una tendencia fuerte, sino un mercado más de rangos y rupturas puntuales.

Por arriba, la primera barrera relevante está en 25.985. Si recupera esa zona y logra sostenerla, el siguiente nivel de extensión queda en 26.385. Por abajo, el soporte que ordena el escenario está en 25.584, perderlo con continuidad abre riesgo de un tramo correctivo hacia 25.196. Mientras se mantenga por encima de 25.584 el Nasdaq puede seguir en modo lateral con intentos de rebote, pero si se instala por debajo de ese nivel, la estructura se inclina claramente a corrección y para volver a tomar control, necesita reconquistar 25.985 con cierres consistentes.

Fuente: xStation5.

