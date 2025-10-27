Este miércoles tenemos decisión de tipos de la Fed 📄

Este miércoles hay decisión de tipos de interés por parte de la Fed. Tras los datos de inflación del viernes, el mercado ya descuenta dos recortes en las próximas dos reuniones de la Fed. La clave reside ahora en las declaraciones de Jerome Powell y en el posible anuncio del fin de la reducción del balance (QT).

Esta semana también conoceremos las decisiones del Banco de Japón (BOJ) y el Banco de China (BOC). Por otro lado, el jueves Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping. El mercado espera un acuerdo comercial entre ambos países.

Calendario económico de la semana

Lunes 27 de octubre

Trump se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi

09:15 - Australia, discurso de Bullock del Banco de la Reserva de Australia (RBA)

10:00 - Alemania, datos del IFO de octubre

15:30 - EE. UU., datos de manufactura de la Fed de Dallas de octubre

Martes 28 de octubre

15:00 h - EE. UU., datos del Banco Central de la Reserva de octubre

15:00 h - EE. UU., datos de la industria de Richmond de octubre

21:40 h - EE. UU., datos del API sobre inventarios de petróleo

Miércoles 29 de octubre

01:30 a. m. - Australia, datos del IPC del tercer trimestre

14:45 a. m. - Canadá, decisión del Banco de Canadá

3:30 p. m. - Canadá, conferencia de prensa tras la decisión del Banco de Canadá

4:30 p. m. - EE. UU., datos de la EIA sobre inventarios de petróleo

7:00 p. m. - EE. UU., decisión de la Reserva Federal

7:30 p. m. - EE. UU., conferencia de prensa de Powell

Tras el cierre de Wall Street: resultados de Meta, Alphabet y Microsoft

Jueves 30 de octubre

Reunión de Trump con el presidente Xi

00:00 - Japón, decisión del Banco de Japón

11:00 - Eurozona, informe del PIB del tercer trimestre

14:00 - Alemania, informe del IPC de octubre

14:15 - Eurozona, decisión del BCE

15:30 - EE. UU., datos de inventarios de gas de la EIA

Tras el cierre de Wall Street: resultados de Apple y Amazon

Viernes 31 de octubre