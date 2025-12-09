JOLTS de EE. UU. supera ampliamente las previsiones

Vacantes JOLTS en EE. UU: 7,67 millones (Previsión: 7,117 millones; Anterior: 7,227 millones)
La inflación de noviembre en Argentina sube 2,5% y confirma una desinflación más lenta
Ventas mayoristas caen en EE. UU. y sorprenden al mercado
Novo Nordisk cotiza como si la fiebre de los medicamentos contra la obesidad nunca hubiera ocurrido
Estados Unidos: solicitudes de desempleo sorprenden al alza y presionan al EUR/USD
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "