En la segunda mitad de la sesión de ayer, Ethereum y las principales altcoins aumentaron su cotización después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que amplía las opciones de inversión del plan de jubilación 401(k) para incluir activos alternativos como criptomonedas, capital privado y bienes raíces.

El Etheruem se dispara

La medida podría abrir el mercado estadounidense de ahorro para la jubilación, que asciende a más de 12 billones de dólares, a las criptomonedas, impulsando el interés de los inversores institucionales. Ethereum rozó los 4.000 dólares y Bitcoin superó brevemente los 117.000 dólares antes de situarse cerca de los 116.600, mientras que las altcoins tuvieron un rendimiento superior. Si bien la orden podría canalizar un capital significativo hacia activos digitales, también conlleva un mayor riesgo y posibles desafíos legales para los proveedores de planes. Debido a las obligaciones fiduciarias bajo la Ley ERISA, los riesgos de litigio y la alta volatilidad, la implementación actual de inversiones en criptomonedas en los planes 401(k) podría ser lenta a pesar del cambio regulatorio.

Ethereum registró una de las mayores ganancias, impulsada por las entradas de ETF. Tras caer un 12,30 % a principios de agosto, ETH ha repuntado un 16,50 %, incluyendo un 6,2 % ayer, hasta los 3920 $, y ahora está probando una resistencia clave justo por debajo de los 4.000 dólares.

Precio del Ethereum





Fuente : Plataforma de XTB