El mercado de criptomonedas está experimentando un ligero repunte hoy tras los retrocesos de la sesión de ayer, donde las acciones y los índices bursátiles también sufrieron descensos. El propio sector de las criptomonedas está sufriendo presiones provocadas por las prolongadas salidas netas de los ETF, que en valores acumulados durante 20 días alcanzaron sus valores más bajos desde principios de noviembre de este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Flujos netos de fondos hacia fondos spot basados ​​en Bitcoin. Fuente: XTB Ethereum se encuentra actualmente en una amplia consolidación, que está delimitada desde arriba por una importante zona de resistencia definida por la formación de los mínimos de alto impulso rotos de principios de diciembre. Fuente: xStation

