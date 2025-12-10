EUR/USD limitado antes de la Fed

De forma crucial, la Fed también publicará sus nuevas proyecciones macroeconómicas , que podrían influir más en el mercado que la decisión de tasas en sí.

Se anticipa un recorte de tasas por parte de la Fed

Economistas y participantes del mercado coinciden en que la Fed optará hoy por un recorte de 25 puntos básicos, lo que marcaría la tercera reducción consecutiva y llevaría la tasa de referencia al rango de 3,5%–3,75%. La elevada confianza en un recorte se ha mantenido durante semanas, pese a que Powell mencionó en octubre una divergencia de opiniones dentro del FOMC, atribuida en parte a la falta de datos recientes. Aunque la paralización del gobierno estadounidense finalizó a inicios de noviembre, cifras económicas clave —incluyendo NFP, IPC y PIB— solo se publicarán en la segunda mitad de diciembre.

No obstante, los datos mixtos disponibles ofrecen suficiente justificación para que la Fed avance con otro recorte. El elemento más relevante será si la Fed modifica su forward guidance respecto a movimientos futuros.

Otro factor importante es la composición del voto. En la última reunión hubo dos disensos: Schmidt votó por mantener las tasas y Miran abogó por un recorte de 50 puntos básicos. Algunos analistas sugieren que podrían aparecer más votos a favor de mantener las tasas, lo que podría interpretarse como positivo para el dólar. Por el contrario, deben considerarse las expectativas futuras y los cambios que la Fed introducirá el próximo año.

Miran ya ha señalado que planea votar por un recorte de 25 pb para alinearse con la mayoría, lo que podría indicar que exista un mayor bloque de postura restrictiva en favor de no modificar la política.

La Fed se espera que recorte las tasas, aunque los rendimientos de los Treasury a 10 años permanecen en niveles relativamente elevados. El spread entre los bonos a 10 y 2 años se ha mantenido estable durante casi todo 2025. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Expectativas futuras

El consenso actual dentro de la Fed apunta a un solo recorte de tasas el próximo año, mientras que el mercado descuenta dos recortes.

El propio dot plot muestra una amplia dispersión de expectativas para 2026 y 2027. Es probable que las nuevas proyecciones sean algo más coherentes y que abran la puerta a más recortes en 2026, no solo uno.

Bloomberg Economics sugiere que las tasas podrían bajarse hasta 100 puntos básicos el próximo año, un escenario posible si se nombra a un nuevo presidente de la Fed con sesgo más moderado (dovish).

El próximo recorte está incorporado para abril o junio, pero si los datos resultan débiles, existe la posibilidad de que ocurra en marzo o incluso enero, lo que supondría un golpe significativo para el dólar en el largo plazo.

Las expectativas de los miembros del FOMC para los próximos años no son muy consistentes. Sin embargo, si la proyección mediana de tasas de interés se revisa a la baja, esto podría presionar al dólar. Mantener la mediana sin cambios ofrecería un pretexto para extender la corrección bajista actual del EUR/USD.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Proyecciones macroeconómicas

El mercado anticipa una revisión a la baja de la proyección de inflación para 2025 . Se espera que el PCE subyacente se reduzca a 2,9% desde 3,1% . Esto tiene relevancia limitada para la decisión de hoy, pero sugiere una presión inflacionaria algo menor de la inicialmente prevista.

El mercado espera que las proyecciones de PCE subyacente para 2026 y 2027 se mantengan sin cambios, en 2,6% y 2,1% , respectivamente.

Se prevé que la proyección de la tasa de desempleo aumente ligeramente para 2026, a 4,5% . Si el mercado laboral efectivamente se deteriora, la Fed podría decidir más recortes de tasas el próximo año . Las expectativas de desempleo serán clave para la trayectoria de tasas.

Las proyecciones de PIB probablemente aumenten a 1,8% para 2025 y 2,0% para 2026 .

Bloomberg Economics no anticipa cambios en la expectativa mediana de tasas, apuntando a un recorte en 2026 y otro en 2027.

La falta de un aumento en las proyecciones de inflación podría pesar sobre el dólar en el largo plazo. Las proyecciones de la tasa de desempleo también serán relevantes. Un incremento en esta previsión para el próximo año podría señalar un deterioro adicional en un mercado laboral ya debilitado.

Fuente: Fed

¿Qué dirá Powell?

El mercado examinará minuciosamente el comunicado y las proyecciones macroeconómicas, pero la atención principal estará en la conferencia de prensa de Jerome Powell.

Están circulando reportes del Beige Book que muestran perspectivas económicas mixtas, un punto que Powell podría abordar. Lo mismo ocurre con el informe ADP, que indicó una caída en el empleo.

Sus comentarios sobre inflación también serán observados de cerca. Si Powell evita un tono de alarma respecto a los riesgos, el mercado podría interpretarlo como un mensaje moderado (dovish).

¿Cómo reaccionará el mercado?

El dólar estadounidense se depreció significativamente en la última semana de noviembre y comienzos de diciembre, en medio de una creciente certeza sobre la decisión de la Fed y señales de que el posible nuevo presidente de la Fed sería Kevin Hassett, asesor económico de Donald Trump y defensor de tasas de interés bajas. Un factor clave para la narrativa de tasas del próximo año será si Powell deja o no su cargo dentro de la Junta de Gobernadores.

En las últimas sesiones, el dólar ha recuperado algo de terreno, y ni siquiera las expectativas más restrictivas en torno al BCE lograron impulsar un repunte mayor del euro. En consecuencia, si hoy aparecen más votos para mantener las tasas sin cambios y la proyección mediana permanece igual para el próximo año, el dólar podría fortalecerse ligeramente frente al euro, llevando al EUR/USD a probar la zona de 1,1600.

A más largo plazo, sin embargo, se espera un giro más moderado (dovish) dentro de la Fed, posiblemente vinculado a datos económicos más débiles. En ese escenario, el EUR/USD podría dirigirse hacia 1,20 el próximo año.

No obstante, si Powell adopta un tono marcadamente moderado durante su mensaje de hoy, podría provocar una prueba del máximo local reciente, registrado el 4 de diciembre en 1,1680.

El EUR/USD ha cedido parte de sus avances recientes. Los rendimientos de los bonos estadounidenses actualmente sugieren un dólar ligeramente más fuerte, aunque es importante recordar que aún se espera que la Fed recorte tasas hoy.

Los rendimientos están ligeramente por debajo de 4,2%, mientras que las expectativas de tasas de largo plazo de la Fed apuntan a un nivel cercano a 3,0%, lo que debería reducir de forma significativa los rendimientos con el tiempo y, en consecuencia, impulsar los precios de los bonos.

Si la Fed empieza a ejecutar un escenario de recortes graduales hacia su tasa esperada de largo plazo, los rendimientos deberían descender desde los niveles actuales.

Fuente: xStation5