Europa rebota mientras crecen las esperanzas de reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz

- Las bolsas europeas rebotan ante esperanzas de reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz.
- UniCredit busca adquirir el 100% de Commerzbank, lo que podría impulsar la consolidación bancaria en Europa.
- El dólar se debilita y mejora el apetito por riesgo, mientras el petróleo sigue cerca de niveles elevados.
- Las bolsas europeas rebotan ante esperanzas de reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz.
- UniCredit busca adquirir el 100% de Commerzbank, lo que podría impulsar la consolidación bancaria en Europa.
- El dólar se debilita y mejora el apetito por riesgo, mientras el petróleo sigue cerca de niveles elevados.
Mercados y empresas
Los mercados bursátiles intentan recuperar parte de las pérdidas recientes ante las esperanzas de una posible reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz, después de que el primer petrolero no iraní, propiedad de Pakistan's National Shipping Corp, lograra cruzar la vía marítima, a pesar del elevado nivel de riesgo.
Europa lidera la recuperación. El DAX alemán (DE40) encabeza el rebote con una subida de 1.1%, impulsado principalmente por un salto de 6.6% en las acciones de Commerzbank tras una nueva oferta de adquisición lanzada por UniCredit de Italia. Las bolsas de Ámsterdam (NED25) y Londres (UK100) avanzan 1% y 0.9% respectivamente, mientras que algunos mercados emergentes, como Polonia (W20: +0.2%), continúan rezagados.
Sectores destacados
Las grandes petroleras siguen liderando el mercado con Brent manteniéndose por encima de 100 dólares por barril. Entre las compañías destacan Shell (+1.3%) y BP (+0.6%). También registran avances los bancos y las empresas inmobiliarias, impulsadas por la expectativa de posibles subidas de tasas en la Eurozona.
UniCredit vs. Commerzbank
UniCredit anunció su intención de adquirir el 100% de Commerzbank, ampliando su participación actual del 30%. La operación podría desencadenar una importante consolidación en el sector bancario europeo. Sin embargo, el consejo de administración de Commerzbank criticó la oferta por carecer de una prima adecuada y de condiciones suficientes, mientras que la CEO Bettina Orlopp reiteró su compromiso con una estrategia independiente.
Bayer recibe mejora de recomendación.
Las acciones de Bayer subieron casi 5% tras una mejora de recomendación por parte de UBS a “Buy”. Los analistas se muestran optimistas por un posible acuerdo relacionado con el glifosato y por el sólido desempeño de medicamentos como Nubeqa y Kerendia.
Materias primas y divisas
La presión inicial sobre el petróleo se ha moderado. Brent y WTI cotizan en torno a 102 dólares (-1.4%) y 95 dólares (-3.5%), respectivamente. El índice del dólar (USDIDX) cae 0.35%, lo que refleja una mejora en el apetito por riesgo. Las monedas vinculadas a materias primas AUD y NZD avanzan alrededor de 0.9% frente al dólar, mientras que EURUSD rebota 0.4% hasta 1.148.
Volatilidad en compañías del Stoxx600. Fuente: Bloomberg Finance LP
Economía y geopolítica
Inflación en Polonia
En febrero de 2026, la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) se moderó hasta 2.5% interanual, mientras que el IPC general se situó en 2.1%. Aunque estos datos del Banco Nacional de Polonia (NBP) indican una desaceleración de las presiones inflacionarias, aún no reflejan el impacto completo del reciente shock energético.
Coalición para proteger Ormuz
Donald Trump está aumentando la presión sobre los aliados de la OTAN y China para asegurar el estrecho de Ormuz, advirtiendo que el futuro de la OTAN está en juego si los miembros permanecen inactivos. Estados Unidos planea anunciar una coalición multinacional de escolta para buques tan pronto como esta semana.
Postura de Irán
El ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi afirmó que el estrecho está “abierto” desde la perspectiva de Teherán, pero cerrado para Estados Unidos, Israel y sus aliados, a quienes acusa de “agresión injustificada”.
Negociaciones comerciales
El negociador chino Li calificó como productivas las recientes conversaciones con Estados Unidos, centradas en una posible extensión de la suspensión de aranceles.
Inflación en Canadá. La inflación canadiense se desaceleró a 1.8% en febrero. Aunque un efecto base ayudó a reducir la cifra interanual, los precios del combustible aumentaron 3.6% en términos mensuales, impulsados por el conflicto en Medio Oriente.
El dólar ha estado cayendo junto con el petróleo durante la jornada bursátil de hoy. Fuente: xStation
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