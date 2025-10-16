Europa se mueve lateralmente, Nestlé impulsa el sentimiento

La sesión europea comenzó marcada por tensiones comerciales y financieras en torno a las relaciones con Rusia y China, aunque también respaldada por buenos resultados corporativos. Pese a los ligeros descensos iniciales en los principales índices, los inversores fueron recuperando gradualmente el optimismo. Como resultado, hacia el mediodía, la mayoría de los mercados europeos lograron recuperar las pérdidas matutinas y se situaron en terreno ligeramente positivo.

Destacan los sólidos resultados trimestrales publicados por TSMC, Nestlé y Sartorius, que fortalecieron el sentimiento del mercado. Al cierre de la sesión, se esperan los informes trimestrales de tres grandes compañías escandinavas: Industrivärden, Investor y Nordea Bank. Los resultados de estas empresas podrían tener un impacto significativo en el ánimo de la región. Se recomienda a los inversores interesados en el mercado local seguir de cerca estas publicaciones.

Actualmente, el sector industrial es el mayor impulsor del crecimiento, mientras que Salud lastra a los índices.

Datos macroeconómicos

Los últimos datos sobre la balanza comercial de los países de la Unión Europea confirman la continuidad de los superávits por cuenta de exportaciones.

Durante la segunda mitad del día, los inversores seguirán de cerca los discursos de miembros de la Fed (FOMC) y del Banco Central Europeo (BCE).

El mercado también estará atento al informe de inventarios de petróleo de la EIA, que podría influir en la evolución de los precios de las materias primas y en el sentimiento general. Se espera una caída moderada en los inventarios.

DE40 (D1)

Fuente: xStation5

El precio del índice se mantiene en torno a una resistencia clara en los 24.380 puntos, aunque los compradores muestran debilidad evidente, ya que el precio retrocede visiblemente por debajo de dicha zona y tiene dificultades para mantenerse por encima.

Actualmente, cotiza cerca del nivel de retroceso FIBO 38,2% y podría apoyarse en los niveles EMA50 y FIBO 50%, hacia los que se dirige el precio.

Para que los compradores recuperen la iniciativa, es clave superar nuevamente el nivel FIBO 23,6%.

Noticias corporativas

Nestlé (NESN.CH) — El conglomerado suizo presentó hoy sus resultados de los primeros 9 meses del año . Los resultados financieros fueron sólidos y en línea con las expectativas , con un ligero crecimiento en la mayoría de sus divisiones. Sin embargo, lo que impulsó un alza cercana al 8 % en la acción fue el anuncio de un plan para recortar 16.000 empleos en los próximos dos años, centrado principalmente en el área administrativa.

Sartorius (SRT.DE) — La compañía biofarmacéutica publicó una previsión optimista de ventas , estimando un aumento del 7 % para el próximo año. Sus acciones suben hasta un 3 % .

Kering (KER.FR) — El minorista británico recibió una recomendación negativa por parte de un banco de inversión. Tras las subidas de ayer, la acción cae cerca del 3 % .

flatexDEGIRO (FTK.DE) — El proveedor alemán de servicios de inversión reportó un aumento de ingresos a 550 millones de euros , superando las expectativas del mercado. Sus acciones suben más del 5 % .

Kinnevik (KINVB.SE) — La firma sueca de inversión mejoró sus resultados tras pérdidas recientes, reportando un beneficio neto de 741 millones de coronas suecas , en contraste con una pérdida de 1.900 millones el año anterior. La acción sube más de 6 % .

Repsol (REP1.ES) — La energética española recibió una recomendación negativa de Morgan Stanley, que favorece a Shell y Total como integradores energéticos en Europa. La acción cae más de 1 %.

___________

