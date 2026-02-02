Europa se recupera, ventas de personas internas y PMI sólidos en la UE

- Los mercados europeos, tras mostrar cierta vacilación al inicio de la sesión, giraron con decisión al alza. Prácticamente todos los principales índices del Viejo Continente operan en terreno positivo. Los mejores desempeños se observan en:
-
IBEX 35 (+1%)
-
SMI (+1%)
-
DAX (+0.8%)
-
El CAC 40 (+0.5%) y el FTSE 100 (+0.7%) también avanzan.
-
El índice EURO STOXX sube 0.6%.
Los inversionistas recibieron un sólido conjunto de datos macroeconómicos desde Europa. Markit publicó los PMI manufactureros de enero:
-
Polonia: 48.8 (esperado: 49; previo: 48.5)
-
Suiza: 48.8 (esperado: 47.9; previo: 45.8)
-
Francia: 51.2 (esperado: 51; previo: 50.7)
-
Alemania: 49.1 (esperado: 48.7; previo: 45.8)
-
Suiza también publicó datos de ventas minoristas. Excluyendo efectos estacionales, las ventas de diciembre subieron 2.9%, superando la expectativa de 2%.
-
En el Reino Unido, el PMI manufacturero se ubicó en 51.8, frente a un consenso de 51.6. Los precios de las viviendas subieron 0.3% en enero.
Las empresas mineras y los papeles ligados a metales preciosos operan bajo presión tras la fuerte liquidación del viernes:
-
Fresnillo cae 3%
-
KGHM retrocede 7%
-
Rio Tinto pierde más de 1%
-
Keir Starmer declaró la intención del Reino Unido de sumarse a un fondo conjunto para el desarrollo de la industria de defensa.
-
Las empresas de videojuegos también muestran caídas relevantes. Tras la presentación del nuevo modelo Gemini 3, que supuestamente puede desarrollar videojuegos de forma autónoma, Ubisoft cae 3%.
-
Analistas de Deutsche Bank advierten que las estructuras de asignación de activos de los inversionistas institucionales están cambiando, lo que refleja un deterioro del apetito por riesgo. Las ventas de personas internas alcanzaron su nivel más alto desde 2021.
El oro y la plata intentan estabilizarse tras las pérdidas recientes:
-
La plata vuelve a ubicarse por encima de 80 USD por onza
-
El oro cotiza sobre 4,700 USD
Las materias primas energéticas registran caídas significativas. Tras no concretarse el ataque anticipado contra Irán durante el fin de semana, el mercado eliminó parte de la prima geopolítica:
-
El petróleo cae cerca de 5%
-
El WTI cotiza alrededor de 62 USD por barril
-
El gas natural también retrocede, presionado por nuevos pronósticos climáticos considerablemente más cálidos
Movimientos destacados en divisas:
-
El franco suizo cae 0.7% frente al dólar estadounidense y 0.4% frente al euro
-
El dólar canadiense se debilita 0.3% frente al dólar estadounidense
-
El euro retrocede 0.2% frente al dólar estadounidense y al yen japonés
El mercado cripto recupera parte de las pérdidas recientes:
-
Ethereum vuelve a ubicarse por encima de 2,300 USD
-
Bitcoin se mantiene en torno a los 77,000 USD
India: ¿nuevo campo de batalla de la guerra comercial global?
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (04.02.2026)
EUR – USD avanza levemente tras fuerte decepción en el dato ADP 💡
ÚLTIMA HORA: El US100 reacciona a un débil informe ADP en EE.UU.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "