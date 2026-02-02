Europa se recupera, ventas de personas internas y PMI sólidos en la UE

Los mercados europeos, tras mostrar cierta vacilación al inicio de la sesión, giraron con decisión al alza. Prácticamente todos los principales índices del Viejo Continente operan en terreno positivo. Los mejores desempeños se observan en:

IBEX 35 (+1%)

SMI (+1%)

DAX (+0.8%)

El CAC 40 (+0.5%) y el FTSE 100 (+0.7%) también avanzan.

El índice EURO STOXX sube 0.6%.

Los inversionistas recibieron un sólido conjunto de datos macroeconómicos desde Europa. Markit publicó los PMI manufactureros de enero:

Polonia : 48.8 (esperado: 49; previo: 48.5)

Suiza : 48.8 (esperado: 47.9; previo: 45.8)

Francia : 51.2 (esperado: 51; previo: 50.7)

Alemania : 49.1 (esperado: 48.7; previo: 45.8)

Suiza también publicó datos de ventas minoristas . Excluyendo efectos estacionales, las ventas de diciembre subieron 2.9% , superando la expectativa de 2%.

En el Reino Unido, el PMI manufacturero se ubicó en 51.8, frente a un consenso de 51.6. Los precios de las viviendas subieron 0.3% en enero.

Las empresas mineras y los papeles ligados a metales preciosos operan bajo presión tras la fuerte liquidación del viernes:

Fresnillo cae 3%

KGHM retrocede 7%

Rio Tinto pierde más de 1%

Keir Starmer declaró la intención del Reino Unido de sumarse a un fondo conjunto para el desarrollo de la industria de defensa .

Las empresas de videojuegos también muestran caídas relevantes. Tras la presentación del nuevo modelo Gemini 3 , que supuestamente puede desarrollar videojuegos de forma autónoma, Ubisoft cae 3%.

Analistas de Deutsche Bank advierten que las estructuras de asignación de activos de los inversionistas institucionales están cambiando, lo que refleja un deterioro del apetito por riesgo. Las ventas de personas internas alcanzaron su nivel más alto desde 2021.

El oro y la plata intentan estabilizarse tras las pérdidas recientes:

La plata vuelve a ubicarse por encima de 80 USD por onza

El oro cotiza sobre 4,700 USD

Las materias primas energéticas registran caídas significativas. Tras no concretarse el ataque anticipado contra Irán durante el fin de semana, el mercado eliminó parte de la prima geopolítica:

El petróleo cae cerca de 5%

El WTI cotiza alrededor de 62 USD por barril

El gas natural también retrocede, presionado por nuevos pronósticos climáticos considerablemente más cálidos

Movimientos destacados en divisas:

El franco suizo cae 0.7% frente al dólar estadounidense y 0.4% frente al euro

El dólar canadiense se debilita 0.3% frente al dólar estadounidense

El euro retrocede 0.2% frente al dólar estadounidense y al yen japonés

El mercado cripto recupera parte de las pérdidas recientes: