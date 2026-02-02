ÚLTIMA HORA: datos ISM por encima de lo esperado. EUR - USD bajo presión

Informe ISM (Instituto de Gestión de Suministros) del sector manufacturero – enero
-
Índice ISM manufacturero: actual 52,6 (esperado 48,5; previo 47,9)
-
Índice de empleo (ISM manufacturero): actual 48,1 (esperado 46,0; previo revisado 44,8)
-
Índice de precios pagados (ISM manufacturero): actual 59,0 (esperado 58,5)
-
Índice de nuevos pedidos (ISM manufacturero): actual 57,1 (previo 47,4, revisado 47,8)
Como consecuencia de la publicación de estos datos, el dólar se fortalece frente al euro.
Fuente: xStation5
India: ¿nuevo campo de batalla de la guerra comercial global?
Las acciones europeas superan a Wall Street📈 ¿Continuará la venta en Nasdaq?
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (04.02.2026)
EUR – USD avanza levemente tras fuerte decepción en el dato ADP 💡
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "