12:22 · 2 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: datos ISM por encima de lo esperado. EUR - USD bajo presión

-
-
Informe ISM (Instituto de Gestión de Suministros) del sector manufacturero – enero
 

  • Índice ISM manufacturero: actual 52,6 (esperado 48,5; previo 47,9)

  • Índice de empleo (ISM manufacturero): actual 48,1 (esperado 46,0; previo revisado 44,8)

  • Índice de precios pagados (ISM manufacturero): actual 59,0 (esperado 58,5)

  • Índice de nuevos pedidos (ISM manufacturero): actual 57,1 (previo 47,4, revisado 47,8)
     

Como consecuencia de la publicación de estos datos, el dólar se fortalece frente al euro.

 

 

Fuente: xStation5

