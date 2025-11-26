EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉

- El FedWatch del CME asigna una probabilidad del 85% a un recorte de 25 puntos básicos.
Estados Unidos — Datos laborales
- Solicitudes iniciales de desempleo:
Actual: 216.000 | Previsión: 226.000 | Anterior: 222.000
- Promedio móvil de 4 semanas:
Actual: 223.750 | Anterior: 224.750
- Solicitudes continuas:
Actual: 1.960.000 | Anterior: 1.953.000
Estados Unidos — Bienes duraderos
- Pedidos de bienes duraderos:
Actual: 0,5% m/m | Previsión: 0,5% m/m | Anterior: 3,0% m/m
- Bienes duraderos excluyendo transporte:
Previsión: 0,2% m/m | Anterior: 0,3% m/m
- Excluyendo defensa:
Actual: 0,1% m/m | Previsión: 1,9% m/m | Anterior: 1,9% m/m
Reacción del mercado
La caída inesperada en las solicitudes iniciales de desempleo, que marcaron un mínimo de 7 meses, llevó al EUR/USD a retroceder por debajo del nivel clave de 1.158. El par cae 0,1%, tras registrar alza inicial del 0,2%, aunque la venta se ha detenido en la EMA de 100 periodos en el intervalo M30. Los datos más recientes no aportan argumentos adicionales para justificar un recorte de tasas en diciembre, aunque el mercado sigue altamente convencido del próximo movimiento dovish de la Fed: el FedWatch del CME asigna una probabilidad del 85% a un recorte de 25 puntos básicos.
En el frente de bienes duraderos, la única sorpresa proviene del sector defensa, que compensó el menor crecimiento en transporte. La lectura general estuvo en línea con el consenso.
Fuente: xStation5
_____
