Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA

El mercado reaccionó al alza: las acciones subieron cerca de un 4% tras la publicación de las nuevas proyecciones.

La compañía reportó un trimestre récord , con fuertes avances en su división de infraestructura y pedidos históricos de hardware para IA.

Dell Technologies aumentó de forma significativa su pronóstico de ingresos para 2026 gracias a una demanda explosiva de servidores de inteligencia artificial .

Un giro en las expectativas que entusiasma al mercado

Las acciones de Dell Technologies avanzaron alrededor de un 4% el miércoles temprano, luego de que la compañía revisara al alza su pronóstico de ingresos para el año fiscal 2026. El motor de esta mejora: la fuerte y creciente demanda de servidores de inteligencia artificial, un segmento que se ha convertido en el corazón del impulso financiero de la empresa.

Dell proyecta ingresos anuales de entre 111.200 y 112.200 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 17% en el punto medio. Esta cifra supera tanto la guía anterior como las estimaciones de los analistas.

“Esperamos que alrededor de 25.000 millones de dólares provengan de servidores de IA”, detalló la compañía, un salto notable desde la estimación previa de 20.000 millones.

Para el cuarto trimestre, Dell anticipa ingresos de 31.000 millones de dólares y ganancias ajustadas por acción cercanas a 3,50 dólares, superando la expectativa de 3,31 dólares del consenso.

Impulso renovado desde la infraestructura y los grandes proyectos de IA

La perspectiva mejorada refleja un rendimiento especialmente sólido en el segmento de Soluciones de Infraestructura, así como un marcado aumento de los pedidos asociados a proyectos corporativos de inteligencia artificial.

Este avance envió una señal clara al mercado: Dell está en una posición privilegiada para beneficiarse del boom de la IA empresarial.

La compañía destacó que estos resultados “renuevan la confianza de los inversores” en su capacidad para capitalizar la expansión global de la demanda de procesamiento para IA.

Un tercer trimestre para la historia

Dell informó ingresos trimestrales de 27.000 millones de dólares, un avance del 11% y su nivel más alto para un tercer trimestre. Las ganancias ajustadas alcanzaron 2,59 dólares por acción, superando las proyecciones de 2,48 dólares. En términos GAAP, el BPA creció un 39% año a año hasta los 2,28 dólares.

El flujo de caja operativo ascendió a 1.200 millones de dólares, consolidando un desempeño financiero robusto que sostiene su expansión en infraestructura de IA.

Nuevos liderazgos y un pronóstico que rompe récords

La compañía nombró a David Kennedy como director financiero permanente y sostuvo que su ejercicio fiscal 2026 superará todos los registros anteriores.

Kennedy destacó que Dell elevará su pronóstico de envíos de IA a 25.000 millones de dólares para el año, un incremento que supera el 150%.

Por su parte, Jeff Clarke —vicepresidente y director de operaciones— subrayó la aceleración de la demanda en la segunda mitad del año:

“Los pedidos de servidores de IA alcanzaron un récord de 12.300 millones de dólares, elevando los pedidos acumulados a 30.000 millones”.

Clarke añadió que el éxito de Dell radica en su capacidad para desarrollar sistemas personalizados de alto rendimiento e implementar rápidamente grandes clústeres de IA para múltiples industrias.

Infraestructura dispara ingresos; almacenamiento cede terreno

El Grupo de Soluciones de Infraestructura avanzó un 24%, alcanzando ingresos por 14.100 millones de dólares. Dentro de este segmento, los servidores y redes crecieron un 37%, mientras que el almacenamiento retrocedió un 1%.

El Grupo de Soluciones para Clientes registró ingresos de 12.500 millones, un incremento del 3%, impulsado por ventas comerciales más fuertes a pesar de una caída en el consumo.

Recompra de acciones y retorno al accionista

Durante el trimestre, Dell devolvió 1.600 millones de dólares a sus accionistas mediante recompras y dividendos. En lo que va del año, el retorno total suma 5.300 millones.

Qué espera Dell para el cierre del año

La compañía proyecta ingresos para el cuarto trimestre entre 31.000 y 32.000 millones de dólares y un BPA no GAAP de 3,50 dólares. A nivel anual, los ingresos deberían alcanzar aproximadamente 111.700 millones de dólares.

A pesar de este panorama robusto, las acciones retrocedieron ligeramente en la sesión extrabursátil.

Fuente: xStation 5

Conclusión

Dell Technologies confirma su papel como uno de los grandes beneficiados del auge global de la inteligencia artificial. Con pedidos récord, ingresos históricos y una guía anual fortalecida, la compañía reafirma su posición como proveedor clave de infraestructura de alto rendimiento para la nueva era de cómputo acelerado.