Expansión de la Actividad Económica en México en Mayo de 2024

La actividad económica en México se expandió un 1.6% en mayo de 2024 respecto al mismo mes del año anterior, desacelerándose del aumento del 5.4% registrado en abril, pero superando las expectativas del mercado que preveían un aumento del 1.4%. Sectores Impulsores del Crecimiento Servicios: Incrementaron un 2.1%, destacándose: Servicios profesionales, científicos y técnicos (+9.9%) Transporte, correo y almacenamiento (+5%) Comercio al por mayor (+2.7%)

Incrementaron un 2.1%, destacándose: Actividades Secundarias: Crecieron un 1%, con la construcción (+10.2%) y la generación de servicios públicos (+5.1%) compensando las pérdidas en: Industria manufacturera (-1.4%) Minería (-2.4%)

Crecieron un 1%, con la construcción (+10.2%) y la generación de servicios públicos (+5.1%) compensando las pérdidas en: Producción Agrícola Agricultura: La producción económica cayó un 3.5%. Comparación Mensual Actividad Económica: Aumentó un 0.7% respecto a abril de 2024 USDMXN Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gráfico de USDMXN muestra un doble suelo en la zona de los 17.8861, lo que indica un posible cambio de tendencia hacia el alza. Esta figura técnica es una señal alcista importante y su confirmación se daría con la ruptura del nivel de los 18.0156. Además, se observa una clara tendencia bajista previa con la formación de máximos decrecientes, evidenciada por las líneas de tendencia descendentes. El escenario alcista se proyecta hacia los 18.5695, en caso de que el precio supere con fuerza los niveles de resistencia marcados. Por otro lado, si el precio no logra mantenerse por encima del soporte de los 17.8861 y vuelve a caer, el escenario bajista nos llevaría a observar los niveles de 17.3536 y 17.1923 como posibles zonas de soporte.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "