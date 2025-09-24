Leer más

Fermi acelera su IPO en Nasdaq con meta de valoración de US$13,16 mil millones

13:24 24 de septiembre de 2025

Fermi America, el fondo de inversión inmobiliaria (REIT) enfocado en centros de datos y energía, prepara su salida a bolsa en Nasdaq con una meta de valoración de US$13,16 mil millones. La compañía, cofundada por el exsecretario de Energía de EE. UU. Rick Perry y el inversionista Toby Neugebauer, busca captar hasta US$550 millones mediante la colocación de 25 millones de acciones a un rango indicativo de US$18 a US$22 por título.

 

Project Matador: el plan insignia de Fermi

El principal proyecto de la firma es Project Matador, un campus de hiperescala en Amarillo (Texas) que aspira a convertirse en uno de los complejos de datos y energía más grandes del mundo.

  • En una primera fase, la empresa prevé desplegar 1 gigavatio de capacidad de TI hacia finales de 2026.

  • A largo plazo, el plan contempla hasta 11 gigavatios de capacidad y más de 18 millones de pies cuadrados de espacio.

  • La energía provendrá de una combinación de gas natural, solar, eólica y nuclear, respaldada por acuerdos de arrendamiento con el Texas Tech University System sobre un terreno de 5.236 acres.

Financiamiento y próximos pasos

En agosto, la empresa cerró una ronda de US$350 millones liderada por Macquarie, con el fin de adquirir equipamiento eléctrico de entrega larga y turbinas de gas que aseguren el cumplimiento de la meta inicial de 1 GW en 2026.

Pese a su ambicioso plan, Fermi aún no registra beneficios, al encontrarse en una fase de desarrollo intensivo que depende de la llegada de capital fresco y de futuros contratos con grandes clientes tecnológicos.

Oportunidades y riesgos para el mercado

El auge de la inteligencia artificial generativa ha disparado la demanda global de infraestructura de cómputo y energía firme, un contexto que refuerza la tesis de Fermi y explica el apetito de los inversionistas. Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos importantes:

  • Ejecución compleja al integrar múltiples fuentes de energía, incluidas tecnologías nucleares.

  • Requerimientos regulatorios exigentes que podrían retrasar fases clave del plan.

  • Necesidad de contratos de arrendamiento y energía (PPA) para asegurar ingresos estables.

Los analistas señalan que, si la empresa logra cerrar acuerdos de energía y prearrendamientos con hiperescaladores en los próximos meses, el mercado podría valorar a Fermi más por el potencial de crecimiento que por métricas de flujo de caja iniciales.

