Fin al cierre gubernamental de los Estados Unidos

El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo se extendió hasta el 13 de febrero debido a disputas por el "Caso Alex Pretti".

La Cámara de Representantes aprobó un paquete de 1.2 billones de dólares que financia la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de septiembre.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos puso fin al cierre gubernamental de Estados Unidos este martes mediante la aprobación de un paquete de gasto de 1.2 billones de dólares. Tras una ajustada votación de 217 a 214, se ratificó el acuerdo entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Senado, permitiendo la reactivación de agencias clave que permanecían suspendidas desde la madrugada del sábado.

Esta resolución es vital para la estabilidad financiera, ya que el cierre gubernamental de Estados Unidos amenazaba con paralizar la publicación de datos macroeconómicos esenciales y obstaculizar la temporada de impuestos. Para los inversores, este acuerdo representa un alivio temporal, aunque la incertidumbre persiste debido a que el financiamiento de la seguridad fronteriza expira en apenas diez días.

La aprobación legislativa cubre cinco proyectos de ley de asignaciones anuales destinados a sectores estratégicos como el Pentágono, el Tesoro y Salud. Sin embargo, la seguridad nacional sigue siendo un punto de fricción.

El Departamento de Seguridad Nacional bajo tregua operativa

A diferencia de otras agencias, el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se desglosó y se extendió únicamente hasta el 13 de febrero. Esta medida busca otorgar un margen de maniobra para negociar las políticas fronterizas que desencadenaron el cierre gubernamental de Estados Unidos.

La intervención del presidente Donald Trump fue determinante para romper el bloqueo interno de los republicanos conservadores. Al exigir la aprobación inmediata de la medida y ofrecer garantías para discutir la Ley SAVE en el Senado, Trump logró alinear los votos necesarios para evitar una parálisis prolongada.

El cierre gubernamental de Estados Unidos ha dejado secuelas operativas que el mercado financiero debe procesar inmediatamente, especialmente en lo que respecta a la transparencia de los datos económicos.

Retraso en datos de empleo y efectos en el IRS

El Departamento de Trabajo ha confirmado que el informe de empleo mensual, un termómetro fundamental para la Reserva Federal y los mercados, sufrirá retrasos. Asimismo, el IRS ha advertido sobre posibles cuellos de botella en el procesamiento de declaraciones durante la actual temporada de impuestos.

__________________

