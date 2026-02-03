Acuerdo comercial EE.UU.–India: todo lo que necesitas saber y por qué movió mercados

La condición más sensible traslada el foco a energía : el compromiso sobre petróleo ruso reencuadra el pacto desde comercio hacia geopolítica aplicada .

El acuerdo EE.UU.–India desescala tensiones al recortar el arancel a 18% desde un esquema que había escalado a 50% , reduciendo riesgo para exportadores y cadenas de suministro.

El anuncio de un entendimiento comercial entre EE.UU. e India llegó para desescalar un frente de tensión que venía castigando expectativas, monedas y valuaciones. El punto central es el recorte del arancel aplicado por EE.UU. a productos indios hasta 18%, desde un esquema que había escalado a 50% por la combinación de un tramo recíproco y un componente punitivo ligado a energía. En la práctica, el giro reduce riesgo de cola para exportadores y para cadenas de suministro que dependen de India como alternativa en estrategias de diversificación productiva, y al mismo tiempo reordena el mapa geopolítico porque la condición más sensible pasa por el petróleo ruso.

El acuerdo en cifras y la lectura inmediata del mercado

Fuente: xStation5.

Los números ayudan a entender por qué la reacción fue tan rápida. En el frente arancelario, el recorte a 18% implica un alivio material frente al nivel que había quedado incorporado en precios durante meses. El rally en activos indios fue contundente, con la rupia anotando su mayor avance diario en más de siete años, y con la renta variable local reaccionando como si se hubiera retirado un freno de mano.

En Wall Street también se notó el alivio. Infosys (INFY.US) llegó a subir 4,3% arriba, Wipro (WIT.US) también llegó un avanzo de 6,8%, HDFC Bank (HDB.US) subió 4,4%, y el ETF iShares MSCI India (NDIA.UK) subió +2.9% tras conocerse el acuerdo. Estos datos importan porque sugieren que el mercado interpretó el anuncio como un recorte directo al riesgo de flujo, menor probabilidad de nuevas barreras, más estabilidad para ingresos en dólares y, por extensión, mejor apetito por exposición a India.

Energía y petróleo ruso

El componente más delicado no es el arancel en sí, sino la condición energética. El acuerdo se construye sobre la premisa de que India detendría compras de petróleo ruso y aumentaría compras a EE.UU., con la posibilidad de sumar abastecimiento desde Venezuela. Este punto es esencial porque reencuadra el conflicto desde comercio a geopolítica aplicada, y porque en 2025 la Casa Blanca ya había formalizado un esquema de presión mediante un arancel adicional para desincentivar que terceros sostuvieran ingresos petroleros de Rusia.

Para India, el canal energía es doble. Por un lado, cualquier cambio de proveedor puede alterar el costo marginal de importación y la balanza comercial energética. Por otro, reduce el riesgo de sanciones indirectas y de medidas punitivas que terminen afectando sectores no relacionados con energía, algo que ya se había visto cuando el componente punitivo se apiló sobre el arancel recíproco. La mejora de tono en el mercado sugiere que, al menos por ahora, se percibe como un intercambio pragmático, menos fricción comercial a cambio de un ajuste en la matriz de abastecimiento.

Barreras no arancelarias y apertura parcial

El anuncio llega con un problema típico de los acuerdos marco, el titular mueve precios, pero el desempeño posterior depende del texto concreto. En lo ya reportado por medios, además del arancel, aparece un compromiso de India de reducir barreras y facilitar acceso, con menciones a compras de bienes como energía y también equipamiento, y a una apertura parcial de sectores sensibles. En particular, se ha señalado que India aceptaría comprar productos como petróleo, bienes de defensa y aeronaves, y que habría algún grado de apertura en agricultura, un tema políticamente sensible en India.

En paralelo, desde el lado de EE.UU. se ha reportado la idea de reducir barreras no arancelarias y reconocer estándares, además de una referencia a bajar aranceles de bienes industriales, con menciones a un ajuste desde 13,5% hacia cero en ciertos rubros. Si esto se confirma en un comunicado conjunto, ese sería el canal con mayor impacto estructural, porque las barreras regulatorias suelen pesar más que el arancel promedio en sectores de manufactura y agroindustria.

Por qué el acuerdo importa

Hay tres razones por las que este acuerdo tiene más importáncia macro de lo que parece:

Primero, porque llega cuando el comercio global ya venía tensionado por aranceles cruzados y reacomodos de cadenas, y India busca capturar cuota en manufactura exportadora. Un recorte de fricción con EE.UU. mejora la narrativa de India como plataforma de producción, especialmente en rubros intensivos en mano de obra, algo que autoridades indias han remarcado como beneficio esperado.

mejora la narrativa de India como plataforma de producción, especialmente en rubros intensivos en mano de obra, algo que autoridades indias han remarcado como beneficio esperado. Segundo, porque el tamaño relativo del compromiso. Medios financieros han señalado que el comercio bilateral total fue del orden de USD 212.000 millones en 2024, por lo que cualquier promesa de compras extremadamente grandes desde EE.UU. queda, por ahora, como aspiracional y sujeta a implementación. El mercado, en general, tiende a descontar primero el alivio inmediato y luego penaliza si la entrega de detalles no sostiene el relato.

en 2024, por lo que cualquier promesa de compras extremadamente grandes desde queda, por ahora, como aspiracional y sujeta a implementación. El mercado, en general, tiende a descontar primero el alivio inmediato y luego penaliza si la entrega de detalles no sostiene el relato. Tercero, porque energía reordena geopolítica. Condicionar aranceles a decisiones sobre crudo ruso convierte comercio en instrumento de política exterior, lo que puede generar episodios de volatilidad si cambian incentivos, precios del petróleo o el contexto diplomático.

India en modo acuerdos

Gráfico de las exportaciones de India para UE Fuente: ING.

Otro punto que refuerza la relevancia del anuncio es el timing. India viene de cerrar un acuerdo con la Unión Europea que, según el resumen oficial de la Comisión Europea, eleva la cobertura de liberalización a 96,6% del comercio en términos de alcance, con India eliminando o reduciendo aranceles en una parte muy significativa de líneas y valor. Este dato sirve como contexto, India está intentando ampliar acceso a mercados grandes al mismo tiempo que gestiona presiones geopolíticas, y eso ayuda a entender por qué el acuerdo con EE.UU. se leyó como un paso coherente con esa estrategia.

Lo que aún falta y por dónde puede volver la volatilidad

A pesar del entusiasmo inicial, el riesgo de reversión no es menor porque todavía faltan definiciones operativas. Autoridades indias han indicado que los detalles finales se están terminando de trabajar y que debería publicarse un comunicado conjunto con el texto ya acordado. Mientras ese documento no esté, el mercado queda expuesto a titulares sobre plazos, excepciones sectoriales, reglas de origen y, sobre todo, cómo se verificará el compromiso sobre petróleo ruso.

El acuerdo movió mercados porque reduce un choque de política comercial que estaba en el centro del precio de activos indios, y porque traslada parte de la discusión a energía, donde el impacto no depende solo de diplomacia sino también de precios, logística y sustitución real de flujos.

El próximo tramo, más que de titulares, dependerá de la letra chica y de si el anuncio se transforma en reglas implementables sin abrir nuevos frentes de tensión doméstica, especialmente en agricultura, y sin generar costos energéticos que terminen erosionando el beneficio inicial del recorte arancelario.

