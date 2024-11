Francia en una encrucijada: una Navidad decisiva para el gobierno Barnier

¿Sobrevivirá el gobierno de Michel Barnier a la Navidad? Esta es la pregunta que agita a los medios de comunicación y a los círculos políticos desde hace varios días. Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (extrema derecha), ha amenazado explícitamente con hacer caer al gobierno si recurre al artículo 49-3 de la Constitución para aprobar el presupuesto de 2025 sin votación. Esta amenaza se basa en las medidas de austeridad anunciadas por el ejecutivo, incluido un aplazamiento de seis meses del ajuste de las pensiones y la normalización de los impuestos sobre la electricidad tras el fin del escudo de precios de la energía. Esta declaración desencadenó una onda expansiva en el mercado de bonos: el diferencial entre la deuda francesa y la alemana alcanzó los 84,1 puntos básicos (0,841%), un récord desde la crisis de la eurozona. Este diferencial ya supera al de Grecia (83,8 pb) y al de España (74 pb). El mercado bursátil francés, debilitado por la inestabilidad política provocada por la disolución del Parlamento el verano pasado, no rinde lo suficiente como para ser comparable con el de su homólogo alemán. Un nuevo episodio de crisis política, combinado con la incapacidad de aprobar un presupuesto, podría sumergir al país en una crisis financiera de una magnitud sin precedentes desde la crisis de la eurozona. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para empeorar las cosas, la agencia de calificación Standard & Poor’s debe emitir su veredicto sobre la solvencia de Francia el viernes 29 de noviembre. Una rebaja de la calificación de "estable" a "negativa" parece ahora inevitable. Déficit y gasto público fuera de control Con un déficit presupuestario del 6,1% del PIB en 2024 y un objetivo del 5% para 2025, Francia sigue siendo uno de los países más deficitarios de la eurozona. El Estado está inflado, con un gasto público que representa el 57% del PIB, del cual casi la mitad se destina a gastos sociales. Esta situación parecía sostenible cuando Francia podía esconderse bajo el paraguas de Alemania, pero ahora que su vecino también enfrenta dificultades, el gobierno debe armarse de valor para tomar decisiones difíciles pero necesarias. Si bien los recortes de gastos propuestos por Michel Barnier apuntan en la dirección correcta, pueden resultar en gran medida insuficientes. Por ejemplo, los gastos de pensiones, la partida más importante del presupuesto estatal, benefician a un grupo de edad que ya es el más rico de la población, un caso único en el mundo, excepto Japón. Habría sido más sensato considerar la posibilidad de limitar las pensiones más altas y seguir aumentando las más bajas, lo que habría ahorrado gastos a quienes no los necesitan y habría seguido ayudando a los más vulnerables. Creciente presión sobre las tasas de interés El rendimiento de los bonos franceses a 10 años se encuentra actualmente en torno al 3,018%. Este tipo forma un patrón triangular, con un nivel de resistencia clave en el 3,166%. Si se supera definitivamente este umbral, en particular debido al contagio del mercado de bonos estadounidense vinculado a las políticas de Donald Trump, los rendimientos podrían subir al 3,604%. Un aumento de este tipo sería perjudicial para las finanzas públicas francesas y dificultaría considerablemente la refinanciación de la deuda. Por otro lado, si Michel Barnier logra aprobar sus reformas y mantener unido a su gobierno hasta 2025, las tasas podrían bajar y caer por debajo del 2,768% con un objetivo del 2,643%. Inversores en vilo No cabe duda de que la atención de los inversores seguirá centrada en la escena política francesa durante todo el mes de diciembre. Cualquier noticia, positiva o negativa, podría provocar fuertes reacciones en el mercado. La estabilidad económica y la credibilidad financiera del país están en juego en las próximas semanas. Matéis Mouflet, analista de mercados, XTB Francia

