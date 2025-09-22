¡Futuros de cacao en mínimos anuales! 📉🍫

¡Los contratos de cacao caen más de un 3%!
Los precios de los contratos de futuros de cacao han estado bajo una presión significativa durante un largo período, principalmente debido a las señales relacionadas con la oferta futura. Un factor crucial para el mercado hoy es el anuncio de Ecuador sobre un aumento sustancial en la producción de cacao, ya que el país invierte de manera constante en el desarrollo del cultivo y en la mejora de la eficiencia.
Ecuador cuenta con varias ventajas estructurales frente a su competencia, que planea aprovechar para producir hasta 650.000 toneladas métricas de cacao para 2026.
