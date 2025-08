Ganancias tecnológicas impulsan Wall Street y el oro vuelve a brillar

El mercado bursátil estadounidense vive una jornada positiva impulsada por sólidas ganancias tecnológicas. Wall Street sube con fuerza: el S&P 500 avanza un 0,5%, el Nasdaq un 0,8%, mientras el Dow Jones se mantiene estable cerca de su cierre previo. Microsoft resultados y Meta deslumbran al mercado Las ganancias tecnológicas de Microsoft marcaron el ritmo del día. Sus ingresos en el segmento cloud crecieron un 39%, superando las expectativas y dejando atrás a Alphabet. Las acciones suben más de un 4%, acercándose a los 4 billones de dólares en capitalización bursátil. Lasdemarcaron el ritmo del día. Sus ingresos en el segmento cloud crecieron un 39%, superando las expectativas y dejando atrás a Alphabet. Las acciones suben más de un 4%, acercándose a los 4 billones de dólares en capitalización bursátil. También brillaron los Meta resultados, con ingresos que aumentaron 22% gracias a precios publicitarios más altos y fuerte uso de sus apps. La empresa proyecta hasta 100 mil millones de dólares en inversiones en inteligencia artificial hacia 2026. Sus acciones suben casi un 12%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que más tarde reporten Apple y Amazon, completando la jornada para los “Siete Magníficos”. La inflación en EE.UU. inquieta a los mercados El índice PCE subió a 2,6% interanual, superando el 2,5% estimado. El dato subyacente se mantuvo en 2,8%, contrariando proyecciones de una baja. Esto alimenta la incertidumbre sobre futuros movimientos de la Reserva Federal. Europa cae, pero el euro hoy se afirma En Europa, los principales índices caen: el IT40 de Italia baja 1,6%, el CAC 40 francés 1,1%, y el DAX alemán 0,8%. El FTSE 100 británico es el único que se mantiene. En el mercado cambiario, el euro hoy recupera terreno: gana 0,1% frente al dólar, 0,35% ante la libra y 0,9% frente al yen. Solo pierde frente al franco suizo (-0,1%). En Alemania, la inflación se mantuvo en 2% interanual, pero el dato mensual sorprendió al alza (0,3%). En Japón, el banco central dejó la tasa en 0,5%, pero sugirió posibles alzas. El precio del oro sube mientras otros metales caen El precio del oro repunta un 0,7% y se acerca a los US$3.300 la onza. En contraste, la plata cae 1,3%, el platino 1,2% y el paladio casi 2%. Commodities: cae el petróleo, sube el gas natural El Brent baja un 0,9% y el WTI un 1,2%. En cambio, el gas natural rebota un 2,6%, recuperándose desde mínimos no vistos desde abril. Optimismo en las criptomonedas hoy Las criptomonedas hoy operan al alza. Bitcoin sube 0,5% (US$118.100), Ethereum avanza 0,6% (US$3.791), y también destacan Solana (+1,4%) y Ripple (+0,7%). ______ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

