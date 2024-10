📈Gas Natural repunta un 4,5%

Los futuros de gas natural suben a medida que las agencias aumentan la calificaci贸n de Francine a hurac谩n de categor铆a 2 antes de tocar tierra en EE. UU. 馃毄 Los futuros de gas natural de Henry Hub (NATGAS) han detenido las ca铆das y est谩n rebotando m谩s de un 4,5%, mientras los operadores se preparan para el hurac谩n que golpear谩 la costa este de EE. UU. El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. indica que la trayectoria del hurac谩n Francine pasar谩 por los territorios clave de producci贸n de GNL de Luisiana y Texas; la ruta esperada se ha revisado m谩s hacia el este. Las agencias meteorol贸gicas han elevado la fuerza esperada del hurac谩n, en las 煤ltimas horas. Los flujos el martes por la ma帽ana, en las terminales de GNL de EE. UU., cayeron en 12.6 mil millones de pies c煤bicos y parec铆an estar un 1,1% por debajo de la semana anterior. Francine, sin embargo, a煤n no ha llegado a la costa estadounidense. El hurac谩n podr铆a durar hasta varios d铆as; Como resultado, el mercado est谩 descontando la noticia de hoy, as铆 como la elevaci贸n de Francine a hurac谩n de categor铆a 2; El petr贸leo est谩 perdiendo ante la esperada menor demanda en las refiner铆as de la regi贸n y los precios del gas est谩n subiendo en una ola de preocupaciones por el suministro en las terminales clave de GNL Freeport, Cheniere, Calcasieu, Cameron y Plaquemines ubicadas en la regi贸n. Seg煤n fuentes de Bloomberg, las dos 煤ltimas terminales ya han visto flujos de gas dr谩sticamente menores y nulos, respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: KPRC, Click2Houston 聽 NATGAS (intervalo M15) Una ruptura por encima de los 2,15 d贸lares por MMBtu podr铆a abrir un camino para los alcistas hacia los 2,30 d贸lares, pero un impacto potencialmente temporal y menor de Francine podr铆a iniciar otra correcci贸n a la baja de 1:1 y llevar a una prueba del 谩rea de los 2,12 d贸lares en NATGAS. La demanda en Asia sigue siendo moderada, y los futuros de GNL asi谩ticos, para noviembre, se negocian con un descuento respecto de octubre (backwardation). El llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas europeas se encuentra en un m谩ximo estacional, en el 93% frente al 86% de la media de cinco a帽os. Fuente: xStation5



