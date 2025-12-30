Gas natural sube 4% por frío en EE.UU. y fuerte demanda: ¿qué sigue?

Los futuros del gas natural en Estados Unidos registran una alza cercana al 4% en la jornada, liderados por un fuerte repunte del contrato de enero —próximo a expirar—, mientras que los vencimientos más largos también avanzan.

El principal catalizador alcista es un pronóstico de clima más frío en el corto plazo para el Norte y el Oeste de EE.UU., con previsiones que apuntan a una ola de frío más intensa desde el 31 de diciembre hasta comienzos de enero, lo que respalda expectativas de mayor demanda de calefacción.

Un factor adicional de apoyo es la demanda excepcionalmente fuerte de GNL , ya que los flujos de exportación de EE.UU. hacia los mercados globales se mantienen en niveles récord o cercanos a récord , ayudando a absorber la oferta doméstica.

Estos impulsores se ven parcialmente compensados por una producción sólida en EE.UU. , que sigue aportando un colchón de oferta significativo , limitando el potencial de nuevas alzas.

El último informe de almacenamiento de la EIA reforzó el movimiento: en la semana finalizada el 19 de diciembre , los inventarios registraron un retiro de 166 Bcf , reduciendo el almacenamiento total a 3.413 Bcf .

Este retiro dejó las existencias ligeramente por debajo del promedio de cinco años por primera vez desde abril , señalando un tránsito desde condiciones holgadas hacia un balance más ajustado .

El almacenamiento se estima ahora en 24 Bcf por debajo de la norma estacional 2020–2024 , tras haber estado 32 Bcf por encima del promedio apenas una semana antes, un giro que el mercado descontó rápidamente .

El retiro estuvo en línea con las expectativas , apenas por debajo del consenso de analistas del Wall Street Journal ( 169 Bcf ), reforzando la confianza en que la demanda impulsada por el frío comienza a materializarse.

No obstante, el rebote podría ponerse a prueba a inicios de enero, ya que datos del Climate Prediction Center (NOAA) señalan temperaturas más templadas en EE.UU. entre el 6 y el 12 de enero de 2026.

Fuente: NOAA, CPC

Los futuros del gas natural avanzan cerca de 4% en la jornada, alcanzando su nivel más alto desde el 17 de diciembre. Si el precio retrocede desde los niveles actuales, podría producirse un testeo de la zona de US$3,80 en el corto plazo. En contraste, si la cotización logra mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 50 días (EMA 50, línea naranja), los fundamentos podrían respaldar la tendencia alcista incluso en enero, especialmente si se revisan los pronósticos climáticos de la NOAA para el período entre el 6 y el 12 de enero.

NATGAS (Gráfico diario)

Fuente: xStation5

