GitLab cae tras publicar resultados que superaron sus propias previsiones

GitLab, la compañía tecnológica estadounidense que desarrolla una plataforma DevSecOps integral, presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2026 en la última sesión bursátil. Fundada en 2011 y con sede en San Francisco, GitLab opera bajo un modelo SaaS basado en la nube y de código abierto, ofreciendo a empresas —desde startups hasta grandes corporaciones— una herramienta única para planificar, crear, probar, desplegar y asegurar software. También es reconocida como una de las mayores empresas del mundo completamente remotas. Resultados financieros del 1T del ejercicio fiscal 2026 Ingresos: 214,5 millones de dólares ( +27 % interanual )

Margen operativo no-GAAP: 12 % (vs. pérdida del 2 % en el mismo período del año anterior)

Margen bruto no-GAAP: 90 %

Flujo de caja libre ajustado: 104,1 millones de dólares ( margen del 49 % )

Clientes con ARR superior a 100.000 USD: 1.288 ( +26 % interanual )

Retención neta de ingresos basada en dólares (DBNRR): 122 %

Efectivo e inversiones al cierre del trimestre: 1.100 millones de dólares Perspectivas Guía para el 2T FY2026:

Ingresos entre 226 y 227 millones de dólares ( +24 % interanual )

BPA no-GAAP: 0,16–0,17 USD

Guía para el año fiscal completo:

Ingresos entre 936 y 942 millones de dólares (+24 % interanual) ¿Resultados positivos con reacción negativa? Aunque los resultados del primer trimestre superaron las propias proyecciones de GitLab, la magnitud de la sorpresa fue modesta en comparación con trimestres anteriores. Los ingresos solo superaron el extremo superior de su guía por 0,7 %, lo que generó cierta decepción en el mercado. Como resultado, las acciones de GitLab registraron una caída inicial de aproximadamente 14 %, y actualmente cotizan con una baja cercana al 9 %. La mayoría de las instituciones que emiten recomendaciones han mantenido sus calificaciones de "compra", pero han reducido sus precios objetivo, que ahora rondan los 65–70 USD. Los analistas destacan una desaceleración en la adquisición de nuevos clientes y una creciente presión competitiva en el segmento de inteligencia artificial (IA). No obstante, también subrayan el sólido impulso de crecimiento, la alta retención de clientes y el récord en flujo de caja libre. GitLab continúa invirtiendo de forma consistente en funciones impulsadas por IA, bajo la marca GitLab Duo, integrando inteligencia artificial en sus herramientas de colaboración y automatización de código. La compañía anticipa que el crecimiento seguirá impulsado por la adopción creciente de soluciones de IA por parte de sus clientes y por asociaciones estratégicas, como la que mantiene con AWS.

