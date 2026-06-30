A pesar de que el oro ha caído casi un 30% desde finales de enero y acumula un descenso de alrededor del 24% desde el estallido del conflicto con Irán, Goldman Sachs considera que la tendencia alcista a largo plazo se mantiene intacta. Según los analistas del banco, la corrección actual se debe principalmente a las expectativas de una Reserva Federal más endurecida, mientras que los factores fundamentales que respaldan la subida del precio del oro siguen estando firmemente asentados.

Claves del informe y factores de respaldo para el precio del oro

En concreto, Goldman Sachs ha reafirmado su previsión de que el oro alcanzará los 4.900 USD por onza para finales de 2026, citando factores estructurales y cíclicos que continúan sosteniendo al mercado. Las compras de los bancos centrales, especialmente de los mercados emergentes, se consolidan como el principal motor a largo plazo. La diversificación de reservas se aceleró tras la congelación de los activos extranjeros de Rusia en 2022 y sigue aportando una sólida fuente de demanda. En este sentido, el banco destacó la última encuesta del Consejo Mundial del Oro (WGC), según la cual el 45% de los bancos centrales planea incrementar sus reservas de oro durante los próximos 12 meses, la lectura más alta desde que se realiza este registro.

Sin embargo, en lo que respecta a los vientos en contra a corto plazo, el oro sigue presionado por la postura restrictiva de la Fed, dado que los mercados han vuelto a descontar la posibilidad de subidas de tipos en EE. UU., lo que lastra la demanda de los ETF respaldados por oro físico. Esta situación ha provocado una rotación de capital, ya que el repunte en el rendimiento de los bonos y unas expectativas de inflación persistentemente elevadas han mejorado el atractivo relativo de los activos con rendimiento (cupones o intereses), haciendo que parte del capital rote fuera de los metales preciosos.

Goldman Sachs se desmarca respecto a la FED

A pesar de ello, existe una clara divergencia con el consenso del mercado, pues Goldman Sachs no comparte la expectativa de un mayor endurecimiento monetario; sus economistas prevén que la Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios este año y retrasará el inicio del ciclo de bajadas hasta la segunda mitad del próximo año. Este escenario favorecerá previsiblemente una recuperación gradual en las posiciones de los ETF, las cuales históricamente se fortalecen cuando los inversores anticipan tipos de interés reales más bajos.

Por tanto, a medio y largo plazo el banco resalta que los riesgos se mantienen sesgados al alza, ya que, más allá de las compras institucionales, las crecientes dudas sobre la sostenibilidad fiscal en las economías desarrolladas podrían espolear la demanda de oro por parte del sector privado. Al tratarse de una debilidad que consideran puramente temporal, Goldman Sachs argumenta que los catalizadores clave para el próximo gran movimiento del oro serán los precios del petróleo y los próximos datos de inflación, concluyendo que si la Fed resulta menos dura de lo que el mercado teme, el metal reanudará su tendencia alcista.

¿Qué esperar del precio del oro?

Desde una perspectiva técnica, la primera resistencia de relevancia se localiza cerca de los 4.400 USD por onza, zona por donde pasa actualmente la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja). La EMA50 y la EMA200 se aproximan a una formación de cruce bajista (death cross). De confirmarse, sería el primer cruce de este tipo desde 2023.Sin embargo, este patrón no predice con total fiabilidad el rumbo futuro del precio; a menudo aparece tras una venta masiva considerable, por lo que suele reflejar un mercado sobrevendido más que una señal bajista aislada.

El siguiente soporte clave para el oro se sitúa en torno a los 3.800 USD por onza, coincidiendo con una importante zona de reacción del precio establecida en 2025.