Gráfico del día - AUDUSD (12.12.2024)

El dólar australiano se fortalece hoy después de unas lecturas sorprendentemente fuertes del mercado laboral interno. El cambio en el empleo en noviembre se situó en 35,6 mil puestos de trabajo, mientras que se esperaban 25 mil, tras los 15,9 mil de octubre. Además, inesperadamente, la tasa de desempleo cayó por debajo del nivel del 4%, hasta el 3,9%, mientras que el mercado esperaba que subiera, hasta el 4,2% desde el 4,1% del mes anterior. Los sólidos datos de hoy eclipsaron las recientes lecturas más débiles del crecimiento salarial y del PIB para el tercer trimestre de 2024. El AUD está ganando terreno y es una de las monedas más fuertes hoy; el par AUDUSD ha subido un 0,6%. La tasa de empleo a tiempo parcial de Australia cayó 0,1 puntos porcentuales hasta el 6,1%, el nivel más bajo desde abril de 2023. El desempleo está en su nivel más bajo en ocho meses. El mercado laboral interno está demostrando ser mucho más fuerte de lo esperado.

Los traders están reduciendo las expectativas de un recorte de tasas por parte del RBA en febrero de 2025, mientras que el banco central adoptó un "tono moderado" hace unos días, abriendo la puerta a una flexibilización de la política. El mercado ahora está descontando una probabilidad del 55% de un recorte de tasas en febrero de 2025, en comparación con casi el 70% antes de la lectura de los datos. La tasa actual del RBA es del 4,35%. Gráfico AUDUSD (intervalo D1) El par AUDUSD rebotó por tercera vez desde alrededor de 0,632. Podemos encontrar el nivel de resistencia clave a largo plazo en el nivel de la media exponencial de 200 sesiones, EMA200 (línea roja). Sin embargo, en el corto plazo, el retroceso de Fibonacci 38,2 en 0,652 será una resistencia clave. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "