Gráfico del día: Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin ha subido hasta los 67.782 dólares, acercándose a su máximo de tres meses, mientras el interés institucional en la criptomoneda alcanza nuevas cotas. Este repunte coincide con una actividad récord en futuros y ETF de Bitcoin, lo que indica una creciente adopción generalizada. Principales acontecimientos que impulsan el precio de Bitcoin: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El interés abierto de futuros de Bitcoin en CME ha alcanzado un récord de 172.430 BTC (11.600 millones de dólares)

Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. han visto más de 1.000 millones de dólares en entradas netas en los últimos tres días de negociación

iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lideró con 288,84 millones de dólares en entradas diarias El gráfico muestra una clara tendencia alcista en el precio de Bitcoin desde principios de octubre, coincidiendo con el aumento de los flujos acumulados de ETF. Esta correlación sugiere que el mayor acceso institucional a través de ETF está desempeñando un papel importante en el impulso de la acción del precio de Bitcoin. Los participantes activos y directos del mercado están impulsando el crecimiento de los futuros de CME, con 85.623 BTC. Este nivel de participación institucional refleja el de marzo de 2024, cuando Bitcoin alcanzó su máximo histórico anterior. Se observa una mayor actividad en torno al vencimiento de los futuros de noviembre, coincidiendo con las elecciones estadounidenses. Algunos analistas sugieren que la mejora de las probabilidades de reelección de Donald Trump podría crear un entorno favorable para Bitcoin. Sin embargo, los participantes del mercado deberían estar atentos a la posible volatilidad en torno a las elecciones estadounidenses y a cualquier evolución regulatoria que pudiera afectar a la participación institucional. Actualmente, Bitcoin se encuentra a solo un 9% de su máximo histórico de aproximadamente 73.800 dólares. La sostenibilidad de este repunte probablemente dependerá de las continuas entradas a los ETF y mercados de futuros de Bitcoin, así como de factores macroeconómicos más amplios que afecten al apetito de riesgo. A medida que Bitcoin se acerca a su máximo histórico, los inversores deberían permanecer atentos a posibles tomas de beneficios o correcciones a corto plazo, al tiempo que consideran las implicaciones a largo plazo de la creciente adopción institucional sobre el papel de Bitcoin en el ecosistema financiero global.

Bitcoin ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "