Leer más

UEC cae un 10% ante las probabilidades de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania 📉 Las acciones de uranio retroceden

13:02 19 de agosto de 2025

Las acciones de uranio caen con fuerza hoy, aunque los futuros de uranio suben a 73,5 dólares por libra. Las caídas pueden vincularse indirectamente a la mayor probabilidad de un alto el fuego en Ucrania y a un posible deshielo en las relaciones entre Washington y Moscú.

Como resultado, la percepción de “riesgo” de sanciones amplias al sector nuclear estratégico ruso en EE. UU. se ha reducido.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

  • El sector de minería de uranio había venido subiendo en parte por las expectativas de sanciones al uranio ruso. El escenario opuesto implicaría que, aunque el mercado doméstico de uranio en EE. UU. probablemente seguirá creciendo, no estará exento de alternativas competitivas.

  • La toma de beneficios también pesa sobre el sector, lo que impulsa nuevas caídas en las acciones de minería de uranio. Entre los mayores retrocesos se encuentran Cameco y Centrus Energy, mientras que Energy Fuels retrocede cerca de un 18%. Las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US) caen más de un 10%, alejándose de sus máximos históricos.

UEC.US (intervalo D1)

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

21.08.2025
9:37

Los PMI de Francia y Alemania superan las expectativas

Los primeros datos del PMI de agosto en Europa apuntan a una mejora moderada en la actividad económica. Francia y Alemania, las dos mayores economías...

 8:55

PMI y empleo en EE. UU. marcan la jornada

El jueves estará dominado por los informes del PMI, que ofrecerán información sobre la actividad manufacturera y de servicios en las...

 8:12

Wall Street cierra a la baja, pero limita pérdidas

Wall Street cerró a la baja ayer, aunque una parte significativa de las pérdidas iniciales de la sesión se recortó a medida...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo